AUTO-PUT VOŽD KARAĐORĐE OKO 2 MILIJARDE EVRA: Sa svim priljučnim deonicama saobraćajnica će biti duga između 220 i 270 km (VIDEO)

Novi Šumadijski koridor, odnosno auto-put "Vožd Karađorđe", biće dug između 220 i 270 kilometara, a koštaće od 1,7 milijardi evra do više od dve milijarde, u zavisnosti od profila i priključaka na ostale koridore, izjavila je danas potpredsednica Vlade Srbije i ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović.

Novi auto-put, čiju je gradnju u nedelju najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, biće u obliku slova ipsilon i povezaće okruge sa ukupno više od milion ljudi.

Sa jedne strane će ići trasom Mladenovac-Orašac-Aranđelovac, sa druge Lazarevac-Aranđelovac, gde će se spojiti, a odatle će ići dalje ka Rači, Svilajncu, Despotovcu i Boru, rekla je Mihajlovićeva.

Ona je dodala da će "Vožd Krađorđe" biti šesti auto-put koji teba da počne da se gradi ove i naredne godine.

- Dužina koridora je između 220 kilometara, i ako želimo da taj koridor spojimo s Koridorom 10 kod Malog Požarevca i s Koridorom 11 na auto-put "Miloš Veliki", onda će taj auto-put biti dugačak 270 kilometara, kaže Mihajlovićeva.

Ona je rekla da, ipak, još ne može da se saopšti precizna procena vrednosti investicije.

- Ali, može da se kaže, ako se ide više na brzu saobraćajnicu i ako nemamo priključke na auto-puteve koje sam pomenula, onda bi taj iznos mogao da ide od 1,7 milijardi do dve milijarde, odnosno 2,3 milijarde ako bude potpuno auto-put (sa šest traka). Ako imamo priključke na Koridor 10 i na "Miloš Veliki", a što mislim da je važno, jer ukoliko radimo taj koridor moramo ga negde spojiti sa ostalim auto-putevima, onda pričamo, bilo da je u pitanju brza saobraćajnica bilo auto-put, o vrednosti investicije svakako većoj od dve milijarde evra, objasnila je ministarka.

Ako bi se gradio kao varijanta trase duga 220 kilometara, auto-put bi se sastojao od deonica Lazarevac-Aranđelovac od 30 kilometara, zatim Mladenovac-Aranđelovac od 15 i Aranđelovac-Bor od 30. Put do Bora bi išao preko Žagubice.

Sa priključcima na auto-puteve to bi iznosilo ukupno 270 kilometara: Mali Požarevac-Mladenovac (Koridor 10) i Lajkovac-Lazarevac (Miloš Veliki).

Mihajlovićeva je najavila da će vrlo brzo na sledećoj sednici vlade biti formirana radna grupa za realizaciju projekata koji kreću da se rade "od nule".

Kako je rekla, da bi tako veliki projekti mogli da se rade od samog početka, moraju svi važni akteri da budu u njoj, od Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, koje će voditi radnu grupu, do Ministarstva finansija, Koridora Srbije, koji će biti investitor, instituta.

- Već za par meseci ćemo imati precizniji okvir o samoj ruti auto-puta "Vožd Karađorđe" kada je reč o manjim mestima, ali i procenu investicije. Potrudićemo se da se projektno-tehnička dokumentacija ne radi godinu i po dana, kako sam čula negde da su izjavili iz Koridora Srbije. Gledaćemo da to bude mnogo pre, kao što ćemo istovremeno razmišljati o načinima finansiranja, istakla je Mihajlovićeva.

Kaže da je novi auto-put veoma važan za Srbiju i da je ime "Vožd Karađorđe" izabrano pošto je narod taj pravac nazivao šumadijski koridor.

Novi auto-put "Vož Karađorđe" će se graditi u okviru novog investicionog ciklusa, navodi ministarka i podseća da će ove godine završava Koridor 10 i deo Koridora 11 i da je poketanje novih investicija veoma važno posto su one zamajac privrednog razvoja zemlje.

Dodala je da će samo u nekoliko godina novi investicioni ciklus biti vredan više od 10 milijardi evra, kao i da će on biti nastavljen, zbog čega je njegova ukupna vrednost više od 15 milijardi evra.

Srbija planira da počne gradnju auto-puta od Sremske Rače do Kuzmina na auto-putu Beograd-Sarajevo, Moravski koridor od Pojata do Preljine koji će povezati Koridor 10 i Koridor 11 i oko 500.000 ljudi u centralnoj Srbiji. Zatim auto-put i brzu saobraćajnica Ruma-Šabac-Loznica, autoput Niš-Merdare od Niša do Pločnika, kao i auto-put Novi Beograd-Surčin u okviru Koridora 11, Fruškogorski koridor, brzu saobraćajnicu od skretanja za Požarevac do Donjeg Milanovca, od Paraćina do Zaječara.

Radovi na deonici Preljina-Požega na Koridoru 11 ka Crnoj Gori već su počeli, a ove godine treba da bude završena deonica Surčin-Obrenovac, kao i istočni krak Koridora 10 od Niša do Dimitrovgrada.

