Rekordni poslovni rezultati Vojvođanske banke i OTP Grupe Mađarska za prvih šest meseci 2019. godine

Beograd, 19. septembar 2019. godine – Tokom prvih šest meseci ove godine Vojvođanska banka ostvarila je neto dobit od 5,9 milijardi dinara što je rast od preko 100 odsto u odnosu na isti period prošle godine.



Banka je ovaj rekordni rezultat postigla uprkos činjenici da je u istom periodu ove godine podnela trošak od 697 miliona dinara koji se odnosi na konverzije portfelja stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima, nakon leks specijalisa iz aprila meseca 2019 godine.



Prema rečima Predraga Mihajlovića, predsednika Izvršnog odbora Vojvođanske banke, trend pozitivnog poslovanja iz prethodne godine je nastavljen i tokom završetka kompleksnog spajanja OTP Banke Srbija i Vojvođanske banke.



„Banka je u prvoj polovini 2019. godine ostvarila izuzetne rezultate na području kreditne aktivnosti ostvarivši rast i u segmentu poslovanja sa stanovništvom i preduzetnicima i u delu koji se odnosi na poslovanje sa pravnim licima. Neto krediti stanovništvu i preduzetnicima povećani su za 3,7 odsto i dostigli su nivo od 66 milijardi dinara, prvenstveno zahvaljujući rastu gotovinskih i stambenih kredita. Neto kreditiranje segmenta pravnih lica zabeležilo je u odnosu na kraj prethodne godine još dinamičniji rast od 5 odsto i iznosi 70 milijardi dinara, “ ističe Mihajlović. On dodaje da uprkos činjenici da je u prethodnom periodu zabeležen značajan pad nivoa aktivnih kamatnih stopa, neto prihodi od kamata veći su u odnosu na isti period prošle godine za sedam odsto i iznose 3,78 milijardi dinara. U skladu sa generalnim povećanjem obima poslovanja Banke u prva dva kvartala 2019. godine došlo je i do povećanja ostvarenih neto prihoda od naknada i to za preko devet odsto u odnosu na isti period prethodne godine sa iznosom od 1,38 milijardi dinara.



Vojvođanska banka ove godine je dobila dva značajna priznanja od vodećih međunarodnih bankarskih i finansijskih institucija - Commerzbank i Deutsche Bank. Oni su Vojvodjanskoj banci dodelili prestižne nagrade za komercijalna plaćanja i finansijske transfere čime su potvrđeni izuzetan kvalitet, visoki standardi i efikasnost u ovoj kategoriji poslovanja.



Banka je dugi niz godina veoma aktivna u aktivnostima društveno odgovornog poslovanja i učestvuje kao podrška projektima lokalne zajednice, kao i ulaganjima u društveni, obrazovni, kulturni i sportski razvoj. Saradnja sa Olimpijskim komitetom Srbije traje pet olimpijskih ciklusa i nastavlja se sa podrškom sportista na putu za Olimpijske igre u Tokiu 2020. godine.



Banka je članica OTP Grupe, najvećeg pružaoca finansijskih usluga u Mađarskoj i dominantne regionalne bankarske grupe na tržištu Centralne i Istočne Evrope. Bankarska grupa je prisutna u 11 zemalja regiona uz Mađarsku, sa bazom od skoro 18,5 miliona klijenata i zapošljava blizu 36 hiljada ljudi u Mađarskoj i u svojim subsidijarima u Albaniji, Bugarskoj, Hrvatskoj, Moldaviji, Crnoj Gori, Rumuniji, Rusiji, Srbiji, Slovačkoj i Ukrajni.



Konsolidovana dobit OTP Grupe u prvom polugodištu 2019. iznosila je 178 milijardi forinti (550 miliona evra), što je za 15 odsto više na godišnjem nivou. Usklađena dobit nakon oporezivanja OTP Grupe iznosila je u tom periodu 202,6 milijardi forinti (626 miliona evra), 19 odsto više u odnosu na prethodnu godinu, pri čemu je doprinos dobiti stranih subsidijara Grupe porastao na godišnjem nivou i iznosi 45 odsto. U drugom tromesečju 2019. godine OTP Grupa zabeležila je 112,2 milijarde forinti (347 miliona evra) usklađene dobiti nakon oporezivanja (rast od 23 odsto međugodišnje i 24 odsto u poređenju sa prethodnim tromesečjem) što predstavlja najbolji kvartalni rezultat u istoriji Grupe. Na kraju drugog kvartala 2019. godine bruto operativne rezerve likvidnosti Grupe činile su ekvivalent od 7,2 milijarde evra. Na kraju juna 2019. godine konsolidovan pokazatelj osnovnog akcijskog kapitala prema međunarodnim računovodstvenim standardima je iznosio 15,9 odsto, uključujući polugodišnje neto rezultate bez dividendi.

