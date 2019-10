PONUDA KOJA SE RETKO SREĆE: Pripremite šećer i vodu!

Gotovo svako od nas koristi bar dve ili više bankarskih usluga kao što su tekući račun, prekoračenje, kreditna kartica, a tu je uvek i po jedan keš kredit.

mts Banka je za svoje klijente pripremila NAJ Paket koji ima dobitnu kombinaciju proizvoda, pogodnosti i cene. Uključuje Račun Plus, Dozvoljeno prekoračenje, Kreditnu karticu po izboru i Gotovinski, odnosno refinansirajući kredit sa najboljim kamatama u ponudi banke.

Račun Plus predstavlja prvi korak za otvaranje Paketa. Otvara se online, bez dolaska u banku, kao i u bilo kojoj mts poslovnici. Prvih 6 meseci nema naknade za mesečno održavanje, a eBanking i mBanking idu uz račun, automatski i bez naknade. Sledeći koraci su Dozvoljeno prekoračenje sa zaduženjem do 1,5 zarade i kreditna kartica po izboru. Možete da birate između DinaCard i Mastercard s tim da Mastercard kreditna kartica pruža opciju kupovine do 24 rate, i to na način da sami vršite podelu i birate broj rata. I na kraju ono najvažnije: Gotovinski, odnosno refinansirajući kredit sa 3 najpovoljnije kamatne stope: 5% za period do 12 meseci, 6,5% za period od 12 do 59 meseci i 7,95% za period od 60 do 95 meseci. Iznos kredita je do 2,5 miliona dinara, a kredit je bez troškova obrade.

Samo jednim zahtevom u mts Banci regulišete više izvora sredstava sa kojima možete da raspolažete prema svojim potrebama. NAJ paket je NAJ upravo zato što štedi ne samo troškove već i dragoceno vreme, omogućavajući da finalna ponuda bude i najpovoljnija sa svim uključenim proizvodima.

Vidimo se u ekspozituri mts Banke...kada dođete sebi!

Kontakt centar: 0800 103 103

www.mtsbanka.rs

