MINISTAR MALI: Stanje u PIO fondu nikad bolje, penzije sigurne i rastu iz godine u godinu

Ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da je stanje u PIO fondu nikad bolje i da se zbog sve većeg broja zaposlenih smanjuje učešće iz republičkog budžeta za isplatu penzija.

Mali je u Skupštini Srbije rekao da PIO fond postaje sve samostalniji i da mu sve manje pomoći treba da isplati penzije koje iz godine u godinu rastu.

Navodeći da je država uvek dotirala PIO fond kako bi se isplatile penzije najstarijim sugrađanima, Mali je naveo da je učešće smanjeno sa 50 odsto, koliko je iznosilo u jednom trenutku na 22,5 odsto koliko je danas.

"Od 2008.godine do 2012.godine veliki broj fabrika je bio zatvaran, veliki broj ljudi je ostao bez posla, ti doprinosi se nisu uplaćivali shodno brzini povećanja penzija ili broju penzionera u Srbiji. Došlo je do toga da je država iz budžeta izdvajala sve veći novac kako bi dotirala PIO fond za isplatu penzija", rekao je Mali.

On je precizirao da je 2008. godine učešće transfera iz budžeta u ukupnim prihodima PIO Fonda bio 35,5 odsto i onda je to raslo iz godine u godinu, da bi u jednom trenutku došlo do 50 odsto, te da je ove godine 22,5 odsto, a za narednu je planirano 20,2 odsto.

"Od 2008. godine do danas nikada manje iz budžeta se nije izdvajalo za pomoć PIO fondu, zato što u Srbiji imate nikada veći broj zaposlenih, zato što se uplaćuju porezi i doprinosi, otvaraju se fabrike u svim gradovima Srbije, oni pune PIO fond i iz toga se isplaćuju penzije", rekao je Mali.

On je istakao da su zbog toga penzije danas sigurne i na realnim osnovama rastu iz godine u godinu, i to zahvaljujući ekonomskim rezultatima i stopi rasta srpske ekonomije koja je u trećem kvartalu bila 4,7 odsto, a u zadnjem se očekuje 5,2 odsto.

Ministar je podsetio da je projektovani rast za iduću godinu četiri odsto.

(Kurir.rs/Tanjug)

