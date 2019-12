Privredna komora Vojvodine zahvalila se medijima za podršku tokom 2019. godine

Predsednik Privredne komore Vojvodine (PKV) Boško Vučurević na novogodišnjem koktelu za novinare i predstavnike medija u PKV izrazio je zahvalnost medijskim kućama i novinarima što su i tokom ove godine pratili aktivnosti PKV i vojvođanske privrede. „Jedna uspešna godina je iza nas, a to govore cifre. Ove godine, kroz PKV prošlo je oko 10.000 privrednika, a naš plan je da u narednoj godini bude 10-20 odsto više. U ovim prostorijama ovde održano je preko 200 događaja. Mi smo učestovali na preko 200 događaja izvan PKV. Ono što je jako značajno, jeste da smo imali izuzetnu međuregionalnu aktivnost, preko 50 naših putovanja bilo je u inostranstvu sa privrednicima. Negde oko 250 privrednika putovalo je sa nama na sajmove, edukativne skupove, biznis forume sa bilateralnim razgovorima, tako da smo mnogo toga uradili u interesu naše privrede“, rekao je predsednik Vučurević. „Članstvo je izuzetno aktivno, što se vidi kroz rad grupacija, koje su organizovane unutar udruženja PKV – poljoprivrede, industrije i usluga. Održano je nekoliko desetina sednica grupacija čiji su zaključci upućeni na Privrednu komoru Srbije, a zatim, preko Privredne komore Srbije, na Vladu. Od 100 zahteva, koje je celokupan komorski sistem podneo Vladi, 35 je usvojeno. To je veliki uspeh komorskog sistema. Imamo sinergiju rada sa Pokrajinskom vladom i Privrednom komorom Srbije“, dodao je Vučurević. Što se tiče vojvođanske privrede, spoljnotrgovinsko poslovanje, prema rečima Vučurevića, ima trend rasta u poslednje tri godine. „Ove godine je privreda AP Vojvodine imala spoljnotrgovinski promet na nivou od 11 milijardi evra, od toga je skoro 5,1 milijardi evra naš izvoz. Pokrivenost uvoza izvozom za vojvođansku privredu je oko 91 posto. Značajno je reći da je lična potrošnja povećana na 15,5 odsto u stalnim cenama u oktobru tekuće godine u odnosu na prosečan nivo prometa u 2018. godini. Turizam kao grana ima rast od nekih 3,8 odsto. Nezaposlenost u AP Vojvodini je pala na ispod 10 odsto. Industrijska proizvodnja zadržala je nivo iz 2018. godine, koja je bila rekordna“, rekao je Vučurević i istakao da su usluge najviše doprinele porastu spoljnotrgovinskog poslovanja, kao što je IT sektor. U ime privrednika AP Vojvodine, prisutnima je zahvalnost za izveštavanje o aktuelnim temama u privredi, izrazio i Nikola Kotarac, direktor Zemljoradničke zadruge „Voćar Slankamen“ iz Novog Slankamena. On je istakao i saradnju koju ima sa PKV. „Voćarska proizvodnja je bila odlična, imali smo dobar rod, dobro smo uskladištili, Kao što znate, mi imamo jednu od najsavremenijih hladnjača u ovom delu države. Međutim, imamo ozbiljne probleme sa plasmanom. Od Privredne komore Vojvodine očekujemo da nam pomogne u otvaranju novih tržišta da plasiramo svoje proizvode, jer ipak mi mali proizvođači ne možemo to sami da uradimo. Ostalo je da se mali poljoprivrednici udruže, što smo mi uradili, uz veliku pomoć Zadružnog saveza Vojvodine“, rekao je Kotarac i dodao da je zadrugarstvo jedan od načina za mlade ljude da ostanu na selu. „Imao sam tu čast da budem deo delegacije Privredne komore Vojvodine na službenom putu u Maroko gde smo ostvarili izuzetno dobre kontakte za dalju saradnju i izvoz. Očekujem od PKV da nastave tako“, rekao je Kotarac.

