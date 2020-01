Predstavljena turistička ponuda Vojvodine na 31. Međunarodni sajam turizma u Ljubljani

Privredna komora Vojvodine jedan je od učesnika 31. Međunarodnog sajma turizma „Alpe Adria Tourism and Leisure Show“ u Ljubljani, koji se održava do 1. februara 2020. godine. U okviru štanda Turističke organizacije Vojvodine na Sajmu vojvođansku turističku privredu zajedno predstavljaju Privredna komora Vojvodine, TO Grada Novog Sada, TO Opštine Šida, TO Grada Sombora, TO Grada Subotice, TO Opštine Stare Pazove, TO Opštine Irig, TO Opštine Novi Bečej, TO Opštine Bačka Palanka, TO Opštine Žabalj, TO Grada Vršca, TO Кlaster Deliblatska peščara, Novosadski sajam i Destilerija „Кalpak“. Sajam je posvećen putovanjima, odmoru, izletima i aktivnom odmoru za različitu populaciju. „Imajući u vidu da najveći broj dolazaka i noćenja stranih turista u Srbiji ostvare turisti iz zemalja u regionu, Privredna komora Vojvodine značajno je intenzivirala privrednu saradnju sa ovim zemljama sa posebnim akcentom na saradnju u oblasti turizma. Za turizam Vojvodine, ovakvi sajmovi u regionu predstavljaju značajno mesto promocije i unapređenja privredne saradnje, koji doprinose povećanju turističkog prometa. Slovenačko tržište nam je posebno značajno s obzirom da su turisti iz Slovenije konstantno u značajnom broju prisutni na turističkom tržištu Srbije i Vojvodine. Na ovom sajmu je iskazano veliko interesovanje za turističku ponudu Novog Sada, aktivni turizam i seoski turizam Vojvodine“, rekla je Dragica Samardžić, viši savetnik za turizam Privredne komore Vojvodine, koja zajedno sa direktorkom „Panonija PКV“ Borislavom Prstojević predstavlja Privrednu komoru Vojvodine na Sajmu u Ljubljani. Turistička organizacija Vojvodine, u okviru svojih aktivnosti na promociji turizma Vojvodine na regionalnim turističkim tržištima, a u okviru kampanje „Dani Vojvodine“, u utorak 28. januara 2020. godine u Parohijskom domu Srpske pravoslavne crkve u Ljubljani, predstavila je turističku ponudu Vojvodine svim zainteresovanim posetiocima, turoperatorima i medijima. Potpredsednik Pokrajinske vlade Đorđe Milićević istakao je u Ljubljani da je Srbiju u prvih deset meseci prošle godine posetilo blizu 85.000 slovenačkih turista. „Želimo da taj broj bude sve veći, da ostvarimo veći prihod od turizma. Zato turistički potencijal Srbije i Vojvodine predstavljamo na sajmu u Ljubljani, a istovremeno, ovde tražimo i prostor za intenzivniju saradnju u drugim oblastima“, rekao je Milićević. Štand vojvođanske delegacije posetio je i slovenački ministar za privredni razvoj i tehnologiju Zdravko Počivalšek, koji je u razgovoru sa potpredsednikom Milićevićem istakao da je interes Slovenije da i dalje bude atraktivna destinacija za goste iz Srbije i Vojvodine. Sajam je okupio više od 300 izlagača iz preko 20 zemalja, a akcenat je na zelenom i aktivnom turizmu u Sloveniji i šire.

foto: Privredna komora Vojvodine

Kurir