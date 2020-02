MINISTAR LJAJIĆ: I 2020. godina biće rekordna po broju turista

BEOGRAD - Srbija je prošlu godinu završila sa rekordnim brojem dolazaka turista i prvi put je naša zemlja imala veći broj stranih nego domaćih gostiju, izjavio je ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić.

Iako je reč o maloj razlici između broja stranih i domaćih turista, od svega 3.000, ministar turizma kaže da smo "to mogli da sanjamo do pre dve-tri godine i da se tako nešto do sada nije dogodilo".

Ovakav trend i podaci, rekao je Ljajić za Pink, govore da će i ova 2020. godina biti bolja od rekordne 2019., posebno, kako je istakao, zato što se uvodi sistem eTurista.

Druga važna stvar koja se dogodila protekle godine u sferi turizma jeste, kako je naveo, što je Srbija premašila brojku od 10 miliona ukupnih noćenja.

(Kurir.rs/Tanjug/TV Pink)

Kurir