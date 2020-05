DO OVOG DATUMA IMAĆETE 100 EVRA U DŽEPU: Evo kada će biti gotova kompletna isplata ZA SVE!

Uprava za trezor Ministarstva finansija će sutra rano ujutru prebaciti sredstva za isplatu jednokratne novčane pomoći od 100 evra za preostalih 650.000 primalaca penzija. Nakon što Republika Srbija prebaci sredstva bankama, izvršiće se rasknjižnjavanje na tekuće račune penzionera tako da će sredstva istog dana, a najkasnije sutradan, biti na računima naših najstarijih sugradjana. Prethodno je u petak isplaćeno 100.000 penzionera koji imaju račune u poslovnim bankama, a u subotu 950.000 njih koji imaju tekuće račune u Banci Poštanska štedionica. Danas do 18h za ovu jednokratnu pomoć se prijavilo ukupno 3,7 miliona gradjana.

