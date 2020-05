MALI: Srbija apsolutni lider po rastu BDP u regionu

Srbija se u prvom kvartalu ove godine pokazala kao apsolutni lider po visini bruto domaćeg proizvoda u odnosu na zemlje regiona, ali i Evrope, izjavio je danas ministar finansija siniša Mali.

Kaže da su čak i njega neke brojke prijatno iznenadile, kao i da je taj ekonomski pokazatelj najbolja potvrda napora predsednika Srbije Aleksandra Vučića i ispravne ekonomske politike koju je vodila Vlada Srbije.

"Najnoviji podaci pokazuju da je rast BDP-a Srbije u prvom kvartalu iznosio 5,1 odsto, dok je BDP Hrvatske iznosio svega 0,4 odsto. Srpski BDP je u prva tri meseca ove godine ostvario duplo brži rast od BDP-a zemalja regiona kao što su Rumunija i Bugarska, koje su članice EU", ukazuje Mali, saopštilo je Ministarstvo finansija.

Rumunija je ostvarila rast od 2,7 odsto, a Bugarska rast od 2,4 odsto, dodao je ministar.

Kako je istakao, u Hrvatskoj su zabeleženi i drugi loši parametri, kao što je pad prometa u trgovini na malo u martu od čak sedam odsto, na godišnjem nivou.

Kako je navedeno, Hrvatska ima najsporiji rast od poslednjeg kvartala 2014. godine, kada je privreda na godišnjem nivou porasla za 0,7 odsto.

Ministar je izrazio zadovoljstvo postignutim rezultatima Srbije istakavši da su postignuti neverovatno dobri rezultati u datim okolnostima, kao što je na primer visina privučenih stranih direktnih investicija u prvom kvartalu ove godine.

Prema njegovim rečima, Srbija je u prvom kvartalu ove godine privukla strane direktne investicije u ukupnom iznosu od 821,6 miliona evra, što je više čak i od onoga što smo privukli u istom periodu pošle godine.

"Dakle, ovo pokazuje i neke nove trendove, a to je da se kapital polako seli na Zapadni Balkan, a da je Srbija predvodnik u privlačenju stranih investicija. Sve reforme koje smo sproveli, počev od reforme katastra, unapređenja izdavanja građevinskih dozvola, kapaciteta lokalnih samouprava u opremanju lokaliteta komunalnom i drugom infrastrukturom, izgradnja puteva, dale su rezultate", naveo je Mali.

Prema njegovim rečima, koliko je Srbija superiornija u odnosu na druge možda najbolje ukazuje kada se uporedimo sa nama u regionu najbližom Crnom Gorom čiji je priliv stranih direktnih investicija u prvom kvartalu 2020 iznosio 134,2 miliona evra ili pak priliv stranih direktnih investicija naših suseda Bugarske koji je 249,3 miliona evra.

On je napomenuo da brojke govore više od reči i da ih je teško demantovati bilo kakvim tvrdnjama, argumentima ili kvazi dokazima.

"Mi smo za naše uspehe već dobili potvrde i iz Evropske unije, a svakodnevno dodatnu valorizaciju daje nam i finansijsko tržište. Voleo bih da građani, ali i ekonomska struka prepoznaju naš trud i rad i dodatno nam daju vetar u leđa sa ohrabrenjem za druge poduhvate koje nameravamo da preduzmemo, naročito kada je u pitanju realizacija programa Srbija 2025", naveo je Mali.

Izrazio je zadovoljstvo dosadašnjom dinamikom otvaranja ekonomije i naveo da se privreda otvorila pre nego što je i on očekivao.

"Kada se uzmu u obzir borbe koje se još uvek vode sa korona virusom u velikim zemljama poput SAD, ali i drugih vodećih evropskih država, ne mogu da a ne izrazim zadovoljstvo postignutim. Po ublažavanju mera vi već vidite da smo na izlasku iz epidemije i to me naročito raduje, kako zbog građana Srbije tako i zbog naših preduzeća", naveo je Mali.

On je još jednom podsetio da će država u narednih desetak dana izaći sa programom podsticajnih mera za zapošljavanje, što je još jedan dodatni impuls ekonomiji čije se ubrzavanje očekuje naročito u drugoj polovini ove godine.

"Opravdana su očekivanja predsednika Aleksandra Vučića da BDP ove godine ne zabeleži bilo kakav pad ili da je moguć rast BDP od jedan odsto. Svakodnevno proučavam makroekonomske pokazatelje i zaista sam optimista. Bitno da smo prepoznali te niše koje nam daju veći BDP i da radimo na njegovom povećanju, jer on vodi do većeg standarda građana, a za šta se svi mi borimo".

Kako kaže, od naredne godine idemo na one stope koje MMF predviđa, a to su one koje premašuju šest procenata i idu do čak 7,5 odsto, koje Srbiji daju za pravo da kaže da se brzo približava životnom standardu mnogo razvijenih zemalja.

Kurir