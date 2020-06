MINISTAR MALI ZADOVOLJAN: Ispunili smo obećanje, završava se isplata 100 evra!

Ovo je konačan broj prijavljenih gradjana zaključno sa jučerašnjim danom. Kada se uzmi u obzir i primaoci penzija i korisnici novčane socijalne pomoći, kojih je oko 1,9 miliona, dolazimo do skoro 6,2 miliona gradjana koji su dobili jednokratnu novčanu pomoć od 100 evra. To najbolje govori o opravdanosti ove mere, ali i pokazuje gradjanima da ispunjavamo ono što obećamo. U ponedeljak će biti isplaćeni gradjani koji su se juče prijavili, a nakon tog dana biće rešavane i preostale reklamacije, kojih je veoma malo, ali koje su važne kako bi svi gradjani koji imaju pravo, ovu novčanu pomoć i dobili.

