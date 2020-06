ER SRBIJA POVEĆAVA BROJ LETOVA DO CIRIHA, FRANKFURTA I BERLINA

Er Srbija, nacionalna avio-kompanija Republike Srbije, povećaće nedeljni broj letova do Ciriha i Frankfurta zbog povećane potražnje. Dodatni letovi do Ciriha tokom ovog leta počeće u junu, dok će od 1. avgusta Er Srbija uvesti i dodatne frekvence do Frankfurta i Berlina. Srpska nacionalna avio-kompanija tokom juna će leteti do Ciriha do dva puta dnevno, dok će sredinom leta obavljati i do tri leta dnevno. Pored toga, počev od avgusta, Er Srbija će leteti 10 puta nedeljno do Frankfurta, umesto planiranih 7, a do Berlina ukupno 10 puta nedeljno, umesto 6. Imajući u vidu da je Er Srbija sa obnavljanjem ograničenog broja letova iz Beograda počela još 21. maja, kao i da su konkurenti na rutama ka pomenutim nemačkim gradovima odložili početak letova za kasno leto, pa čak i ranu jesen, srpska nacionalna avio-kompanija sa planiranih ukupno 20 letova nedeljno ostaje glavni prevoznik koji će povezivati region sa Frankfurtom i Berlinom tokom narednih meseci.

„Nastavljamo da pažljivo pratimo situaciju i da naš saobraćaj proaktivno prilagođavamo potražnji. Destinacije u Švajcarskoj i Nemačkoj izuzetno su važne za nas, pre svega zbog velikog broja srpskih državljana koji žive i rade u tim zemljama, ali i zbog poslovnih ljudi i turista. Mi pomno pratimo sve što se tiče ukidanja ili produžavanja ograničenja u putovanjima na svim destinacijama do kojih letimo, i u skladu sa promenama dalje ćemo prilagođavati naš red letenja“, rekao je Dankan Nejsmit, generalni direktor Er Srbije.

Posle dvomesečne pauze u obavljanju komercijalnih putničkih letova usled pandemije korona virusa, Er Srbija je počela sa obnavljanjem saobraćaja do pojedinih destinacija u Evropi i regionu od 21. maja. Od 6. juna ponovo su počeli i prekookeanski letovi između Beograda i Njujorka. Planirano je da Er Srbija od 15. juna, u zavisnosti od potražnje i ograničenja putovanja, postepeno obnovi saobraćaj iz Beograda do većeg broja destinacija. Od 16. juna, srpska nacionalna avio-kompanija počeće sa obnovom letova iz Niša, a 30. juna i iz Kraljeva.

Promo tekst

Kurir