DRŽAVA 7. JULA ISPLAĆUJE MINIMALAC: Evo da li poslodavci moraju da vam dodaju OVAJ NOVAC na platu

Država će poslodavcima 7. jula isplatiti minimalac od oko 30.000 dinara za svakog radnika, tako da bi, praktično, već tog ili narednog dana novac na računima mogli da očekuju i radnici.

Veliki broj poslodavaca promenio je svoju praksu u isplati zarada krajem marta, nakon izbijanja pandemije i uvođenja vanrednog stanja, i najavio da će tako biti zaključno sa junskom platom. Na promenu dinamike uticala je državna pomoć zbog koje su menadžeri odlučili da zaradu isplaćuju u dva dela - drugi deo predstavlja minimalac od 30.000 dinara, a prvi ostatak do pune plate.

Na ovaj način radnik finansijski nije oštećen i dobija istu platu kao i ranije, uz razliku što zarada stiže u dva dela.

Postoji i druga opcija, a to je da poslodavac isplati zaposlenima celu zaradu, kao što je to činio do sada, a da 30.000 dinara bude dodatak na platu. Ipak, imajući u vidu da skoro da nema kompanije u Srbiji kojoj poslovanje zbog trenutnih okolnosti nije ozbiljno narušeno, malo je poslodavaca koji su u mogućnosti da postupe na ovakav način. Mnogo je više onih koji su plate radnicima morali delimično da smanjuju.

Podsetimo, država je u sklopu ekonomske pomoći privredi, donela odluku da svim kompanijama koje su se prijavile za pomoć, za svakog radnika, isplati po 30.000 dinara tokom tri meseca. CIlj je da se na ovaj način svakom radniku obezbedi bar minimalac, a da li će poslodavac dobijeni novac dati kao dodatak na platu ili ne, njegova je volja, pre svega mogućnost u momentu kada cela privreda gotovo da stoji.

Prvi minimalac uplaćen je početkom maja, a drugi je na račune firmi prebačen 4. juna.

Pravo na minimalac imaju radnici koji su prijavljeni. Firma u kojoj rade mora da bude osnovana pre 15. marta ove godine, a uslov je i da nije registrovala prekidanje delatnosti pre ovog datuma, a tokom vanrednog stanja. Tako će minimalac biti uplaćen onima koji imaju ugovor o radu, ugovor na određeno ili na neodređeno vreme. Pritom se na isti način tretiraju zaposleni sa punim radnim vremenom, odnosno nepunim radnim vremenom, bez obzira da li je reč o zaposlenom na određeno ili neodređeno.

Što se tiče zaposlenih koji su primljeni u radni odnos 1.04.2020. godine, poslodavac po osnovu ovih zaposlenih može ostvariti pravo na minimalac za dva meseca.

