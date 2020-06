NAJTEŽE JE NAĆI PRVI POSAO! Država daje 2 milijarde dinara za prve plate, sve startuje u avgustu

Projekat "Moja prva plata", kao vid pomoći države za zapošljavanje, počinje 15. avgusta, zahvaljujući kojem će 10.000 mladih koji su tek završili srednje škole i fakultete na prvi posao biti raspoređeni do kraja oktobra.

Za ove namene izdvojeno je dve milijarde dinara, izjavio je ministar finansija Siniša Mali.

Država će privrednicima davati 20.000 dinara za zaposlenog sa srednjom školom, odnosno 24.000 za one sa fakultetima, a ostatak plate će davati poslodavci.

"Javni poziv će biti raspisan 15. avgusta, do 15. septembra će poslodavci moći da se prijave, a do kraja meseca i zainteresovani za posao. Konačnu listu praktikanata i firmi objavićemo od 1. do 8. oktobra, a od 9. do 15. će trajati potpisivanje ugovora", objasnio je Mali za "Novosti".

Kako je naveo "najteže je naći prvi posao", pa država ovim potezom želi da im olakša zaposlenje i sticanje prakse.

"Kada završe praksu od devet meseci, verovatno će dosta njih ostati kod poslodavaca. A, ako treba da idu na druga mesta, svakako će im biti lakše sa praksom koju su stekli", navodi Mali.

Mali kaže da će verovatno biti drugog i trećeg kruga zapošljavanja.

"Poenta da je država stvori ambijent da svi koji žele da rade dobiju šansu. Idemo ka daljem snižavanju stope nezaposlenosti. U 2013. svaki četvrti čovek nije imao posao, a sada je nezaposlenost svega 9,7 odsto", rekao je Mali.

Kurir.rs/Tanjug

Kurir