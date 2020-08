PREMIJERKA BRNABIĆ NA PROMOCIJI PROJEKTA MOJA PRVA PLATA: Ulažemo 2 milijarde dinara u 10.000 mladih ljudi

Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić prisustvuje promociji projekta "Moja prva plata" u fabrici ''Biospringer'' u Senti.

Predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež obratio se prisutnima.

- To je važan projekat za srpsku privredu, kroz koji će proći 10.000 mladih i doprineće da se kod mladih smanji stopa nezaposlenosti. Mnoge državne institucije učestvovale su u izradi ovog programa, među kojima je i Kancelarija za IT koja je napravila portal "Moja prva plata". Taj protal je danas zvanično i pušten u rad, mi se sada nalazimo u prvoj firmi koja se prijavila za taj program, a čini mi se i da kompanije koje mi u PKS znamo već danas ispunjavaju sve što treba na onlajn portalu i da će današnji dan biti završen sa velikim brojem prijavljenih kompanija. Važno je da se što više kompanija prijavi za ovaj program, kako bi od 1. oktobra počela prijava kandidata mlađih od 30 godina koji su završili ili srednju školu ili fakultet. Prema statistici mladi ljudi čekaju 23 meseca da se zaposle. To je jedan začarani krug gde vam traže poslovno iskustvo da biste dobili posao. Ovo je veoma važan projekat, jer godinama imamo problem s kvalifikovanom radnom snagom: Nadamo se da će se veliki broj mladih ljudi prijaviti - kaže Čadež.

foto: Printscreen

Čadež napominje da se naša privreda već godinama suočava sa nedostatkom kvalifikovane snage i da se uskladi ono što se uči u školi i šta se traži na tržištu.

- Ovo je zaista orginalna i dobra ideja, upravo da se nezaposlenost kod mladih smanji, jer ona kod mladih do 30 godina ide i do 22 odsto. Jednostavno, projekat "Moja prva plata" gađa u metu - zaključio je Čadež.

Premijerka Ana Brnabić se zahvalila kompaniji "Biospringer", koja je kako kaže, na mnogo načina zadužila Vladu Srbije.

- Zapošljavaju više od 150 ljudi i daju im platu, imaju dobre uslove rada, izašli su nam u susret kada smo imali nestašice kvasca. Ova kompanija je simbol kako smo dobro radili s privredom, da izađemo u susret potrebama građana. I treće, primer su kompanije koja izlazi u susret inicijativama Vladi Srbije da izađemo u susret mladima i damo im vetar u leđa. Otvoreni su za stažiranje mladih i imaju potpisane ugovore o saradnji s Tehničkim fakultetima - rekla je premijerka.

foto: Printscreen

- Program "Moja prva plata" uspeli smo da realizujemo za manje od dva meseca. Šansa za 10.000 mladih da stekne prvo radno iskustvo i nadam se ostanu u tim kompanijama. Ulažemo oko 2 milijarde dinara u 10.000 mladih da steknu prvo radno iskustvo - naglasila je Brnabićeva i dodala da je prvi posao najveći problem.

- Mi ćemo kao Vlada u svako mesto uložiti 20.000 dinara mesečno za one sa završenom srednjom školom, a za one sa fakultetom 24.000 dianara, praksa će trajati 9 meseci. Poslodavci će moći na tu sumu da dodaju naknadu mladima koje angažuju. Od danas do 25. septembra mogu da se prijave poslodavci, potpuno elektronski pošto nije potreban nijedna papir niti da se ode u APR, a od 1. do 15. otkobra se prijavljuju mladi ljudi, koji takođe neće morati da podnesu nijedan papir već će sve moći da urade elektronski za samo par minuta. Već od danas će mladi moći da pristupe portalu mojaprvaplata.gov.rs i pogledaju na koje pozicije mogu da se prijave - objasnila je Brnabićeva.

foto: Printscreen

Direktorka kompanije Biospringer RS iz Sente Tunde Gal izjavila je na početku Programa "Moja prva plata" da je uverena da će kroz vladim program mladi u Srbiji steći svoje prvo iskustvo i zaposlenje.

foto: Printscreen

- Svuda nam je cilj da zapošljavamo što više ambicioznih, školovanih mladih ljudi, da ih uvodimo u proizvodnju. Već nekoiliko godina kompanija sarađuje sa novosadskim i beogradskim tehnološkim fakultetima u angažovanju mladih ljudi. Više puta smo imali uspeha na ovom planu. Mnogim smo mladim ljudima pružili šansu da prva radna iskustva stiču u našoj firmi i najveći broj je i ostao u našem preduzeću - rekla je Gal.

Inače, Vlada Srbije je izdvojila više od dve milijarde dinara za program koji će obuhvatiti stručno osposobljavanje 10.000 mladih do 30 godina u kompanijama na konkretnim radnim mestima, a koji sprovodi Nacionalna služba za zapošljavanje, uz podršku Ministarstva finansija, Kancelarije za IT i eUpravu i PKS.

foto: Printscreen

U okviru programa devetomesečnog ospobljavanja u kompanijama država je mladima obezbedila mesečnu naknadu u iznosu od 20.000 dinara za one koji konkurišu sa stečenim srednjim obrazovanjem, odnosno 24.000 dinara mesečno za mlade sa visokim obrazovanjem, a pokriće i određene troškove za slučaj povrede na radu ili profesionalne bolesti.

Poslodavaci će moći da se prijave za program preko sajta "Moja prva plata" do 25. septembra, gde će unositi opis radnih pozicija, poslova, radnih zadataka i ostale uslove koje očekuju da kandidat koji je zainteresovan da kod njih obavlja stručno osposobljavanje ispuni.

Mladi, odnosno kandidati koji žele da se osposobljavaju u kompanijama, mogu da se prijave od 1. do 15. oktobra preko aplikacije koju kreira Kancelarija za IT i eUpravu u saranđi sa PKS, Nacionalnom službom za zapošljavanje, uz podršku Ministarstva finansija i Vlade, dok će se od 1. novembra obavljati povezivanje kandidata i poslodavaca koji su oglasilili radne pozicije.

