MINISTAR MALI: Zadržavanje kreditnog rejtinga potvrda stabilnosti finansija Srbije

Još jedna dobra vest za Srbiju! 🇷🇸 Rejting agencija Moody’s je u godišnjem izveštaju potvrdila ocenu kreditnog rejtinga Republike Srbije na nivou od Ba3 i zadržala pozitivne izglede za njegovo dalje povećanje. Agencija naglašava da zadržani pozitivni izgledi za dalje povećanje kreditnog rejtinga Republike Srbije imaju još veći značaj kada se uzme u obzir činjenica da dolaze u vreme velike ekonomske krize, pada globalne ekonomije i povećanih rizika izazvanih pandemijom virusa korona. U izveštaju se konstatuje da je zahvaljujući sprovedenim brojnim strukturnim reformama i merama fiskalne discipline Vlade Republike Srbije u prethodnom periodu, kao i merama fiskalne konsolidacije, Srbija ušla u ovu krizu spremna i sa dobro uravnoteženim finansijama, te da su stvorene dobre osnove za održiv privredni rast. Takođe, uspešne mere monetarne politike sprovedene u prethodnim godinama, rezultirale su stabilnom i niskom inflacijom. U izveštaju se navodi da je u Republici Srbiji u poslednjih nekoliko godina zabeležen rast zaposlenosti i u sektoru industrije ali i u sektoru usluga, a da se u periodu od 2012. do 2019. godine stopa nezaposlenosti konstantno smanjuje.

