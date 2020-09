PORASTAO OPTIMIZAM MEĐU PRIVREDNICIMA: 7,1 iznosi indeks poslovnog raspoloženja u Srbiji

Optimizam među privrednicima u Srbiji i njihova očekivanja u pogledu budućeg zapošljavanja ojačali su u septembru 2020. godine u odnosu na prethodni mesec, pokazuje istraživanje Evropske komisije. Indeks poslovnog raspoloženja u Srbiji popeo se sa 82,7 poena u avgustu na 89,9 u septembru. Takođe podaci pokazuju da je u sektoru maloprodaje poslovno raspoloženje prešlo iz minusa (-5,1 poen) u avgustu na pozitivnu teritoriju u septembru sa indeksom od plus 1,9 poena.

A post shared by Siniša Mali (@mali_sinisa) on Sep 30, 2020 at 3:40am PDT