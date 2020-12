Er Srbija beleži rast u onlajn prodaji avio-karata VIŠE OD TREĆINE AVIO-KARATA KUPLJENO PUTEM INTERNETA

Od početka obnove avio-saobraćaja u maju do kraja novembra, 38,1 odsto od ukupnog broja prodatih avio-karata kupljeno je putem onlajn prodajnih kanala Er Srbije, odnosno putem sajta i mobilne aplikacije, što predstavlja rast od 30,6 odsto u odnosu na isti period prošle godine. Pored nedavnog uvođenja mobilne aplikacije i kontinuiranog unapređivanja sajta nacionalne avio-kompanije, trendu rasta onlajn prodaje doprinosi činjenica da je reč o beskontaktnom i bezbednom modelu, koji je posebno pogodan u aktuelnim okolnostima pandemije korona virusa.

U periodu od 16. jula do 30. novembra, 22,5 odsto putnika su se prijavili na let putem interneta, iako ova vrsta prijave na let trenutno nije dostupna na mnogim destinacijama, usled restriktivnih mera zbog pandemije COVID-19.

"Konstantno radimo na unapređivanju digitalnih kanala prodaje kako bismo olakšali pretragu i rezervaciju letova i omogućili personalizovane ponude. Težimo integraciji veb stranice i mobilne aplikacije sa ciljem kreiranja jedinstvenog korisničkog iskustva za naše putnike, u bilo kom trenutku i bez obzira na to gde se nalaze. Krajnji cilj nam je da stvorimo besprekorno i sveobuhvatno rešenje, pružajući našoj rastućoj bazi korisnika funkcionalnosti na više platformi," izjavio je Jirži Marek, direktor za komercijalu i strategiju Er Srbije.

Nacionalni avio-prevoznik je, od pokretanja mobilne aplikacije u julu i unapređivanja veb-sajta, zabeležio rast od 43 odsto u broju registrovanih ličnih naloga putnika na e-commerce kanalima, u odnosu na isti period 2019. godine. Više od trećine novih naloga su registrovani putem mobilne aplikacije. Otvaranjem ličnog naloga na sajtu airserbia.com putnici ne moraju ponovo da unose svoje podatke prilikom svake sledeće kupovine, dok ujedno ostvaruju i popuste.

