VUČIĆ NAJAVIO: Sledeće godine počinje gradnja auto-puta Beograd-Zrenjanin

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas da će sledeće godine početi da se gradi i auto-put od Beograda do Zrenjanina i pozvao Kineze da se pripreme za taj projekat.

Vučić je tokom obilaska radova na izgradnji brze saobraćajnice Iverak - Lajkovac, u razgovoru sa predstavnicima kompanije Čajna Šandong, kazao da će vrlo brzo biti pripremljen projekat za auto-put do Zrenjanina.

"Tim autoputem bismo uvezali celu Bačku i Banat", naglasio je Vučić dodajući da će država biti spremna za razgovore sa kineskim izvođačem do kraja godine, a da bi već u 2022. mogli da krenu radovi.

Vučić je pozvao kompaniju Čajna Šandong da se pripreme na vreme i da ukoliko dobiju posao izgade taj auto-put najbrže do sada, odnosno da imaju još veći broj ljudi i mašina na gradilištu.

Vučić je podsetio da je planirano da se izgadi auto-put od Beogada do Zrenjanina, Fruškogorski koridor od Rume do Novog Sada, kao i deonica od Novog Sada do Zrenjanina.

Vučić je naglasio da je izgradnja autoputeva u tom delu Srbije veoma važna, kao i da kineska kompanija Linglong realizuje veliku investiciju u Zrenjaninu, gde će uložiti 900 miliona dolara.

(Kurir.rs/Tanjug)

