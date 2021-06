MINISTAR MALI: Danas po 3.000 dinara leglo na račune više od milion penzionera, u julu stiže još novca od države

Podrška od po 3.000 dinara danas će biti isplaćena na račune nešto više od milion vakcinisanih penzionera, sutra će taj novac dobiti pola miliona prijavljenih građana, a do kraja nedelje biće isplaćeni svi koji su se prijavili, izjavio je Tanjugu ministar finansija Siniša Mali.

Ministar je podsetio da je u ponoć završena prijava za 3.000 dinara, kao vid podrške i zahvalnosti za sve one koji su se do 31. maja vakcinisali makar jednom dozom vakcine.

"Ukupno se prijavilo 1.395.000 građana, ukoliko na to dodamo i sve penzionere koji nisu imali obavezu da se prijavljuju već će automatski dobiti novac, to je ukupno 2.401.000 građana", rekao je Mali.

Kaže da je pravo na 3.000 dinara imalo 2,5 miliona građana koji su se vakcinisali do 31. maja, te je istakao da su se gotovo svi koji su se vakcinisali i prijavili za ovaj vid podrške. Zahvalio je svim građanima koji su se do sada vakcinisali i pružili podršku državi da se u Srbiji stekne kolektivni imunitet i otvori privreda. Mali ističe da ovo nije kraj pomoći države, te da će do kraja meseca, u sklopu trećeg paketa pomoći, biti isplaćena treća rata za auto prevoznike.

"U julu i avgustu sledi po jedan puni minimalac za sve samostalne umetnike, ugostitelje, radnike u oblasti turizma, turističke vodiče, rent a kar agencije, odnosno za sve one koji su bili malo više pogođeni pandemijom", rekao je Mali.

Naplata poreza za 2,5 mlrd dinara veća od planirane

Mali je rekao i da je naplata PDV-a i svih ostalih oblika poreza u maju bila za dve i po milijardi dinara veća od planirane. Istakao je da je očigledno da se srpska ekonomija oporavlja brže nego što je očekivano.

"To nam daje za pravo da kažemo da će nam i stopa rasta do kraja godine, kao što i planiramo, biti iznad šest odsto", rekao je Mali.

(Kurir.rs/Tanjug)