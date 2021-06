PREDSEDNIK SRBIJE NAJAVIO: Uradićemo put do manastira Kumanica, samo da vidimo kada

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da će biti urađeno devet kilometara puta do manastira Kumanica, a da će za sedam dana pisanim putem obavestiti monaštvo kada će to biti učinjeno, odnosno šta će se uraditi ove, a šta sledeće godine.

"Pogledaćemo i dobićete odgovor u narednih sedam dana i uputićemo pisani odgovor za Kumanice da ih obavestimo kada. Uradićemo svakako, ali samo da vidimo šta ćemo ove godine, a šta sledeće", kazao je Vučić na Pešteru.

On je tako odgovorio na pitanje da li je do njega došlo pismo igumana manastira uz konstataciju da će ispasti "zlikovac ako kaže ne može", a ako kaže da može, "biće neozbiljan".

foto: Printscreen

"Pokušaćemo da rešimo, danas smo u Buču dogovorili četiri kilometara, pa plus kilometar i 200 metara do Donjeg Buča, 2,5 plus 7,5 kilometara u Dežavi", kazao je Vučić i upitao kada su se u Srbiji radili toliki putevi.

"Nismo nikada", kazao je Vučić i podsetio da je Karajukića bunar urađen, kao i Dojiće.

"Razumem da svi hoće sve što nismo 70 godina radili. Mi smo izdvojili još 60 miliona evra, a ministar Momirović je rekao da će da vidi ako ne potroši da još ubaci, što će biti 100 miliona evra ukupno za puteve do kraja godine", kazao je Vučić.

Dodaje da ljudi samo puteve hoće jer vide da se sada zaista i grade.

"Nikada ne možete da postignete sve to da izgradite, konačno su mašine i u Kraljevu i počinju da vraćaju ono što je loše od poplava", kazao je.

(Kurir.rs/Tanjug)