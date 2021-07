UDARAC NA DŽEP: Evo zašto cene u Srbiji skaču iz dana u dan!

Svakodnevno se suočavamo i sa sve višim cenama, pa se čini da za istu količinu novca kupujemo manje. U korak sa poskupljenjem namirnica idu i više dažbine.

Novinari Kurir televizije istraživali su zašto je sve poskupelo u poslednjih godinu dana?

Svinjski but se prodaje po ceni od 500 do 550, umesto 420 dinara. Kilogram žive vage je poskupeo za 20 odsto, pa se mesari prilagođavaju tržišnim promenama. Brojke sa više nula, vidljive su i na tezgama. Kilogram malina na pojedinim pijacama dostiže cenu i do 800 dinara.

- Za penzionere je ovo daleko. Oni ne mogu da kupe voće. Dok plate račune, lekove... - kaže jedna od žiteljki Beograda, koju smo zatekli na pijaci.

Poskupelo je voće i povrće, skuplje su i žitarice - kukuruz, pšenica i ječam, što se odrazilo i na cene pekarskih proizvoda. Hleb i pecivo su skuplji za 10 %. Ukoliko želite da kupite flašu suncokretovog ulja moraćete da izdvojite od 150 do 200 dinara.

Na listu poskupljenja idu računi za struju i komunalije. Za pun rezervoar goriva potrebno je izdvojiti 320 do 350 dinara više nego pre 2 meseca. Iako je provincija ranije odolevala, pandemija je promenila pravila igre, pa gotovo da nema razlike u cenama u prestonici ili Vlasotincu.

Ipak, kupovna moć stanovništva se popravila u odnosu na prošlu godinu, došlo je do rasta u pojedinim segmentima, pa su to i neki od razloga povećanja cena.

- Poskupljenja se koriste za određene naknade štete prouzrokovane pandemijom, koje su prebačene na potrošače kroz rast cena režimskih usluga i izdataka - naveo je Saša Đogović.

Udarac na džep nije trend samo u našoj zemlji. Istraživanja pokazuju da je došlo do poskupljenja na globalnom nivou, pa na drastičan skok cena utiču troškovi transporta i poskupljenje brojnih sirovina širom sveta.

