I DO OSAM DNEVNIH LETOVA KA TIVTU TOKOM JULA

Usled velikog interesovanja putnika, Er Srbija je u julu obezbedila ukupno 12.340 dodatnih sedišta na letovima ka crnogorskom primorju. Uvođenjem 43 povratna leta ka Tivtu tokom ovog meseca, srpska nacionalna avio-kompanija je putnicima na raspolaganje stavila dodatnih 10.228 sedišta. Promenom tipa aviona na već postojećim letovima na ovoj popularnoj ruti, obezbeđeno je još 2.160 sedišta.

Imajući u vidu navedene izmene, Er Srbija će u julu obavljati i do 54 leta nedeljno ka Tivtu, dok će se broj dnevnih letova na ovoj relaciji kretati od šest do čak osam.

“Interesovanje za putovanja između Srbije i Crne Gore je u konstantnom porastu i drago nam je što možemo da izađemo u susret željama putnika i ponudimo im što veći izbor. Fokus nam je na održavanju kontinuirane i snažne vazdušne povezanosti između gradova u regionu, ali i ostalih destinacija u našoj mreži. Fleksibilno koristimo raspoložive kapacitete u najkraćim rokovima, izlazeći u susret potrebama putnika u svakom trenutku. Nekoliko puta smo raspoređivali naš najveći avion tipa erbas A330 na relaciji ka Podgorici i na osnovu izuzetno pozitivnih povratnih informacija, odlučili smo da redovno primenjujemo tu praksu, kako bismo udovoljili većoj potražnji i ponudili vrhunsko iskustvo putovanja našim korisnicima,” izjavio je Jirži Marek, direktor komercijale i strategije u Er Srbiji.

Er Srbija će tokom jula do Podgorice obavljati tri leta dnevno, odnosno i do 21 let nedeljno, dok će ka obe svoje destinacije u Crnoj Gori realizovati ukupuno 322 rotacije. U cilju pružanja većih kapaciteta, jedan povratni let do Podgorice, nedeljom, obavljaće avion tipa erbas A330 sa 257 sedišta.

Između Srbije i Crne Gore trenutno ne postoji ograničenje u putovanjima i negativan PCR test nije potreban ni u jednom pravcu.

