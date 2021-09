NOVE MICROSOFT TEHNOLOGIJE ZA EFIKASNIJE POSLOVANJE MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA

Nove tehnologije u optimizaciji poslovanja ne samo da su mogućnost, već i nužnost za svaku kompaniju koja želi da napreduje i da se razvija. Koja rešenja i usluge kompanija BE-terna pruža na tržištu i zašto je digitalna transformacija važna za budućnost saznajemo od Ivana Đolića, General Manager-a u kompaniji BE-terna d.o.o. Beograd.

Kompanija BE-terna nedavno je dobila priznanje Microsoft Partner-a godine. Šta to konkretno znači i kome je rešenje za koje ste dobili priznanje namenjeno?

Zaista je veliko priznanje za nas što smo osvojili prestižnu nagradu 2021 Microsoft Partner of the Year u konkurenciji od više od 4.400 nominovanih kompanija iz više od 100 zemalja širom sveta. Ovo je prvi put da je jedan od Microsoft Dynamics partner dobio ovakvo priznanje u Srbiji i to nam izuzetno znači, jer predstavlja svojevrsnu potvrdu vrednog rada celog našeg tima u proteklih 18 godina u našoj zemlji. Takođe nam znači i to što smo sa ovim priznanjem ušli u svetski vrh partnera kompanije Microsoft.

Rešenje za koje smo dobili priznanje je Business Central Flying Start i deo je platforme Microsoft Dynamics 365 koju smo prilagodili novoj grupi potencijalnih korisnika. Platforma se sastoji od niza proizvoda koji imaju za cilj da optimizuju poslovanje preduzeća, odnosno da unaprede finansije, prodaju, nabavku, proizvodnju itd. Ovim rešenjem, automatizacija određenih zadataka u poslu je od sada dostupna svima – ne samo velikim kompanijama, već i malim i srednjim preduzećima u kojima mi prepoznajemo snagu i potencijal za razvoj domaće privrede.

Pre Business Central Flying Start-a, proizvodi iz Microsoft Dynamics porodice, od kojih je najpoznatiji Navision, uglavnom su bili rezervisani za srednje-velika i velika privredna društva, a sa ovim se praksa promenila.

Na jučerašnjem okupljanju, koje je organizovala Srpska asocijacija menadžera, kompanija BE-terna je bila generalni pokrovitelj. Koliko znače ovakva okupljanja?

Verujemo u nove tehnologije i sigurni smo da su one budućnost poslovanja, ali isto tako verujemo da je kontakt „oči u oči“ nezamenjiv, zbog čega se iskreno radujemo svakom ovakvom okupljanju jer je to prilika za druženje, razmenu mišljenja, iskustva, upoznavanje. Mišljenja sam da poslovno okruženje čine ljudi, a ne imena kompanija. Upravo zbog toga sam član Srpske asocijacije menadžera duži niz godina, a kompanija BE-terna sa SAM- om gradi, mogu slobodno reći, višegodišnji partnerski odnos.

Da li možete da predstavite konkretan primer rešenja koja BE-terna nudi kompanijama i da nam objasnite na koji način je to unapredilo poslovanje nekog od vaših klijenata?

Naši proizvodi daju opipljive rezultate. Ovo je samo jedan od primera kako je vodeća kompanija u Jadranskoj regiji za distribuciju, promociju i prodaju medicinskih proizvoda i uređaja primenila naše AI rešenje u svom poslovanju. Koristeći našu platformu, koja omogućava optimizaciju zaliha i predviđanje prodaje uz pomoć veštačke inteligencije, uspeli su da planiraju tržišnu potražnju za 85% artikala, smanje zalihe za 65% a ujedno izbegnu rizik od nedostatka istih. Naime, upotrebom savremenih algoritama mašinskog učenja prate se različiti parametri koji utiču na promet i ukupno poslovanje preduzeća, kao na primer: prodaja iz prethodnog perioda, vremenski uslovi, sezonalnost proizvoda, različiti trendovi u poslovanju, ugovoreni uslovi sa dobavljačima i slično. Na osnovu pomenutog, sistem daje preporuku šta je potrebno poručiti u kom trenutku i kako planirati prodaju i poslovanje. Upravo korišćenjem našeg AI rešenja kompanije mogu da optimizuju poslovanje, raspolažu pravim proizvodom u pravo vreme i na pravom mestu i postignu optimalan nivo angažovanja svog kapitala.

Postoji još mnogo primera kako proizvodi koje nudimo mogu da pospeše poslovanje naših partnera. Namerno ne koristim reč klijenata, jer su svi naši projekti partnerski odnos. Neki od tih primera su - optimizacija ruta, iskorišćenost mašina i raspored radnih naloga u proizvodnji zarad najvećeg proizvodnog kapaciteta, pomoć u prodaji kako bismo izbegli propuštene prodaje i prodajne cikluse bez konkretnog sledećeg koraka, automatizacija manuelnih procesa koji kod zaposlenih stvaraju frustracije zbog repetitivnog posla, itd.

Ko su ljudi koji čine jednu tako uspešnu kompaniju kao što je BE-terna i da li u mladima prepoznajete potencijal i ako da kako i u čemu?

Za našu kompaniju volimo da kažemo da je korporacija ali sa „start up“ načinom razmišljanja, a svaki naš zaposlen predstavlja „malog preduzetnika“ u jednom velikom sistemu. Pomenuto bih najbolje opisao kroz često navođeni primer „slona i gazele“. Slon bi želeo da bude brz i agilan kao gazela, a gazela velika i snažna kao slon. Vrlo je slično i sa malim preduzećima koja su agilna i koja brzo reaguju na promene na tržištu, dok sa druge strane imamo velike korporacije koje su strukturirane, imaju postavljene i definisane sisteme, ali bi želele da budu agilne kao start up-ovi.

Mi smo u našoj kompaniji uspeli da pomirimo te dve kulture jer, iako smo korporacija i veliki sistem, podržavamo inicijativu, preduzetništvo, nove inovativne ideje, jer to su vrednosti na kojima mi gradimo naše poslovanje.

U skladu sa tim, zaista puno ulažemo u znanje i razvoj naših kolega.

Ove godine smo lansirali mini MBA studije u okviru naše kompanije pod nazivom „Garage 212“. Cilj ovog programa jeste da podrži naše kolege u kreiranju i razvoju novih poslovnih ideja uz pomoć ekspertskog znanja vodećih eminentnih predavača iz raznih oblasti i industrija. Ekspertiza i znanje naših zaposlenih je imperativ našeg poslovanja.

U mladima vidimo veliki potencijal i zalažemo se ne samo da ostanu već i da se vrate u našu zemlju. U skladu sa tim već treću godinu zaredom, organizujemo plaćene prakse nakon kojih pružamo mogućnost zaposlenja. Ove godine smo posebno ponosni na to što ćemo 20 mladih programera primiti na plaćenu praksu u Beogradu, a svima koji pokažu potrebne kvalitete obezbedićemo radno mesto. Naša kompanija, neretko, pruža mogućnost međunarodnog iskustva, što je posebno interesantno mladima i značajno za njihovo dalje profesionalno usavršavanje.

Kakvi su planovi kompanije BE-terna za budućnost?

Planiramo da razvijamo nove proizvode i usluge, da ulažemo u naše zaposlene, kao i da dupliramo broj zaposlenih u Srbiji do kraja 2022. godine.

Osim toga spomenuo bih projekat „Digitalna transforma(K)cija“ na čijoj pripremi trenutno radimo i čije će zvanično lansiranje biti početkom oktobra ove godine.

Naime, digitalna transformacija je izraz koji se vrlo često spominje u proteklih nekoliko godina ali se suštinski malo o njoj i zna. Ovo je ujedno i razlog zašto smo pokrenuli projekat, u okviru koga ćemo odabrati dva preduzeća gde će naši konsultanti zajedno sa predstavnicima preduzeća kreirati strategiju digitalne transformacije koja je prilagođena samoj prirodi poslovanja preduzeća i pokazati šta digitalna transformacija zaista znači u praksi. Naša želja i ideja je da ovaj program sprovedemo u centralnoj Srbiji, jer nam se čini da preduzeća u ovom delu Srbije nemaju dovoljno adekvatan pristup i saznanje o mogućnostima savremene tehnologije, kao i da postoje predrasude da su one rezervisane samo za velike kompanije, a ne da su dostupne i malim i srednjim preduzećima.

Promo tekst