50 EVRA SUTRA VAM LEŽE NA RAČUN: Jeste li na spisku? Pored penzionera još 5 kategorija građana može na bankomate! DETALJI ISPLATA

BEOGRAD - Država u sredu 22. septembra uplaćuje po 50 evra državne pomoći u dinarskoj protivvrednosti noko 5.900 dinara pomoći na račune šest grupa građana.

U pitanju je 50 evra u dinarskoj protivrednosti, a na spisku će biti svi penzioneri, te korisnici prava na privremenu naknadu: invalidi rada druge i treće kategorije invalidnosti, odnosno preostale radne sposobnosti kao i deca invalidi i korisnici privremene naknade kod PIO fonda.

Građani: 30 plus 20 evra! Ko se prijavio u maju, to je to

Svi ostali građani novac će dobiti u novembru. Tada stiže 30 evra pomoći i to je drugi deo pomoći koji je najavljen još početkom godine. Za ovaj iznos, prijava je bila u maju s obzirom na to da je reč o drugom delu podrške koja je ukupno iznosila 60 evra.

U decembru, za sve punoletne, sledi i nova podrška od 20 evra.

Što se tiče prijave - ko se u maju prijavio za 30 evra pomoći ne treba da se prijavljuje ni za drugih 30 koji stiže u novembru, ali ni za dodatnih 20 evra koje će država svim punoletnim građanima uplatiti u decembru.