KO IMA PREDNOST NA KONKURSU ZA SUBVENCIJE ZA STOLARIJU: U roku od mesec dana biće završeni radovi u 67 opština

Zoran Lakićević, državni sekretar Ministarstva energetike, kaže da je za zamenu stolarije ministarstvo obezbedilo u probnom programu 220 miliona dinara i da je toliko trebalo da obezbede i lokalne samouprave.

Napominje da će u januaru biti raspisan drugi javni poziv, i da je glavni kriterijum za dodelu subvencija stanje stolarije, izolacije i zidova.

Zoran Lakićević je rekao da će do kraja godine biti raspisan drugi javni poziv na kome će moći da konkurišu i druge lokalne samouprave, kao što je bio slučaj sa javnim pozivom na kome se prijavilo 67 lokalnih samouprava.

"Krenulo se u realizaciju projekata, moram da kažem da je Grad Beograd bio dosta sporiji u odnosu na druge lokalne samouprave. Sigurno je da su finansijska sredstva jedan od glavnih razloga za to. Moram da kažem da smo za ceo javni poziv imali 220 miliona dinara i toliko je trebalo lokalne samouprave da obezbede, dakle 67 opština je obezbedilo po 10 miliona dinara, neke po pet, Grad Beograd je obezbedio deset miliona dinara. Pokušavamo da u novom javnom pozivu obezbedimo daleko veća sredstva", kaže Lakićević.

Program je, dodaje, koncipiran tako da onoliko koliko obezbedi Ministarstvo rudarstva i energetike, toliko i lokalne samouprave.

"Sve one opštine koje se ne jave na javni poziv nisu deo programa. Ovo što sada radimo se prvi put radi u Srbiji. Mi smo uvek govorili da je ovo probni program. Mislim da je sada mnogo veća zainteresovanost i da će same lokalne samouprave biti mnogo više opredeljene prema konkurisanju i obezbeđivanju sredstava za ovaj program", ističe Lakićević.

Ima, napominje, kuća koje su završene. U roku od mesec dana biće završeni radovi u 67 opština.

"Imamo 6.700 domaćinstava koja će dobiti sredstva i komisija ih sada obilazi. Mere koje se odnose na izolaciju zidova su komplikovanije, ali očekujemo da njih završimo na zimu", navodi Lakićević.

Procedura je, dodaje, takva da moraju da budu ispoštovana pravila javnih nabavki.

"Prvo se radi javni poziv za lokalne samouprave, zatim za firme i na kraju za građane. U svakoj opštini su formirane komisije za kontrolu. Postoje i jasno definisani kriterijumi, pravilnici su usvojeni gde su tačno definisani kriterijumi za dodelu subvencija. Glavni kriterijum je stanje izolacije, stolarije, zidova. Ako imate najlošiju izolaciju najviše poena dobijete i imate prednost prilikom selekcije", napominje Lakićević.

Četiri beogradske opštine su, dodaje, ušle u javni poziv - Zemun, Zvezdara, Barajevo i Obrenovac, to je isto probni program.

"Solarni paneli će se postavljati na krovove. Očekujemo da javni poziv za građane bude u januaru. Sve ovo će trajati 10 godina", rekao je Lakićević.

Zašto u Beogradu samo stanovnici Palilule mogu da konkurišu

Još u martu je Ministarstvo rudarstva i energetike obradovalo građane najavom da će subvencionisati zamenu stolarije, peći, izolaciju krovova. Više puta su se rokovi pomerali, a onda smo saznali da će u Beogradu tu mogućnost za sada imati samo stanovnici Palilule. Kada je hladno, jednako je hladno i na Paliluli, Zvezdari, u Zemunu, ili bilo kojoj drugoj opštini.

Iako u Sekretarijatu za eneregetiku kažu da bi i Čukarica i ostale beogradske opštine trebalo do kraja godine da raspišu konkurs, to će se teško desiti. Ako sada nema novca za sve, pitanje je da li će ga biti za samo dva meseca, koliko je ostalo do kraja ove godine. Beogradu je od Ministarstva energetike obezbeđeno 10 miliona dinara, ostalo treba da obezbede lokalne samouprave.

"Plan Ministarstva je takav da 10 miliona daje Ministarstvo, a 10 miliona daje lokalna samouprava, a pošto Beograd ima 17 opština, smatrali smo da je to malo sredstava da raspodelimo po svim opštinama", navodi Nina Jandrić iz Sekretarijata za energetiku.

Zato su odlučili da sva sredstva budu raspoređena u Opštini Palilula, jer je to deo grada gde je zamena stolarije najpotrebnija, tvrde u Sekretarijatu za energetiku. Sutra bi trebalo da budu poznati i izvođači radova, a prijavilo se 12 firmi. Građani Palilule moći će da se prijave početkom novembra. Kada smo pitali zašto baš Palilula, rekli su nam da su se oslonili na šest kriterijuma na osnovu kojih su upoređivali opštine.

"Na osnovu toga što je Palilula najugroženija opština što se tiče eneregetske sanacije, a taj podatak smo dobili kada je rađena tipologija Građevinskog fonda koju je Grad radio i na osnovu tih kriterijuma rangirane su opštine", dodaje Jandrićeva.

