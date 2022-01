OVO SREMSKO SELO IMA SAMO 6 ĐAKA ALI SE ESTRADA I SPORT OTIMAJU DA TAMO KUPE NJIVU: Kvadrat sa 500 skočio na 2.200?! (VIDEO)

BEOGRAD - Za mnoge varošice po Srbiji, ali i ne samo po našoj zemlji, nikad se verovatno ne bi toliko ni čulo, da na njihovoj "teritoriji" zemlju nisu kupile poznate ličnosti, bilo da su sportisti, glumci, estrada...

Poslednjih godina svedoci smo sve više primera koji govore da javne ličnosti sve češće grade, ne samo vikendice, nego i domove za svakodnevni život po opštinama nadomak Beograda i Novog Sada.

Fruška gora se tako pokazala kao najpopularnija, ali ništa manje u fokus nisu došle ni vojvođanske varošice mimo ove planine, objavio je Blic.

foto: RTV Printscreen

Tako se može reći i da potencijal opštine Pavlovci mnogima nije bio toliko poznat, sve dok Novak Đoković nije odlučio da baš u ovom mestu kupi plac i sagradi kuću.

Nakon ovog njegovog poteza, mnogi su ovu vojvođansku varošicu sa 6 đaka upravo odabrali za svoju oazu. I takve odluke napravile su od Pavlovaca varošicu gde je danas gotovo nemoguće naći slobodan pedalj zemlje koji je u prodaji. U međuvremenu naravno povećana je i cena.

- Tačno 510.000 evra za ceo plac, odnosno 2.217 evra po aru. Plac je udaljen oko 60 metara od obale Pavlovačkog jezera. Ima nešto više od 2 hektara. U okruženju se nalaze vile naših poznatih košarkaša, tenisera i fudbalera - jedan je od trenutnih aktivnih oglasa.

Mesna zajednica Pavlovci je jedno od najmanjih mesta u opštini Ruma, u kojoj živi svega 390 stanovnika. U naselju ima oko 175 domaćinstava, sa tri člana u proseku.

Do Beograda je mesto udaljeno 69 kilometara, od Novog Sada 46 kilometara, Rume oko sedam...

foto: RTV Printscreen

Pavlovci su poznati i po i Pavlovačkom jezeru, poznatijem pod nazivom Kudoš. Datira iz 1983. godine, i dužine je 400 metra. Na levoj strani jezera smešteno je nekoliko ugostiteljskih objekata, a Novakova vila ima izgrađen prilaz baš do obale Pavlovačkog jezera.

U poslednje vreme, situacija je takva da je sve više zainteresovanih za kupovinu zemlje ili nekretnine u Pavlovcima, ali ipak svi žele da prođu što jeftinije. Iako to u poslednje vreme nije moguće s obzirom da je potražnja za nekretninama i placevima sve veća, a ponuda sve manja, samim tim i cene su skočile - sa 500 evra i na 2.000 i više.

foto: RTV Printscreen

Meštani se nadaju da će ovaj trend rasta u njihovo mesto nastaviti. Jer, kako kažu, to stvara brojne povoljnosti i za one koji tu žive i za varošicu. Broj radnih mesta će biti sve veći, a i nadaju se i povećanju prirodnog priraštaja, jer u ovo selu ima svega 6 đaka koji pohađaju školu od prvog do četvrtog razreda.

