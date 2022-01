OVAJ POSAO SE LAKO UČI, A MOŽE VAM DONETI OGROMNU ZARADU: Sve je više ponuda u Srbiji, sami birate radno vreme

Usled velike potrebe za stručnjacima sa ovim znanjima i veštinama, kao i usled nedostatka kvalifikovanih ljudi, softver testeri danas su traženi podjednako kao i diveloperi, što ovo zanimanje čini dobrim izborom za sve koje privlači rad u IT-ju, a ne bi da se bave isključivo programiranjem.

Zašto su kompanije spremne da tako dobro plate softver testere?

Jednostavno rečeno, Software Testing and Quality Assurance predstavlja proces otkrivanja grešaka (bagova) u računarskim sistemima ili softverima. Pomoću znanja i posebnih alata za testiranje (programiranje nije ključno za početak rada u ovoj oblasti) softver testeri traže greške u programima kako bi diveloperi mogli da ih isprave i omoguće krajnjim korisnicima savršen proizvod.

Danas je provera ispravnosti softvera nezaobilazan proces u kreiranju bilo koje aplikacije ili digitalnog proizvoda – od društvenih mreža, preko internet pretraživača, do posebnih programa i igrica. Zbog toga veliki broj kompanija zapošljava softver testere, nudeći im primamljivu platu i odlične uslove.

Potražnja za ovim stručnjacima povećava se iz dana u dan usled sve šire upotrebe novih tehnologija kao što su Big data, IoT, AI i Cloud. Stoga Software Testing and QA predstavlja veoma bitnu granu IT industrije jer štedi novac, osigurava bezbednost i kvalitet proizvoda i povećava zadovoljstvo korisnika. Upravo zbog toga je karijera u ovoj oblasti jedna od najunosnijih u IT-ju.

foto: Shutterstock

Da li je ova karijera baš za svakoga?

Pre svega, svako može da postane dobar softver tester.

Ukoliko ste spremni na učenje i rad, ništa vam ne stoji na putu započinjanja ove unosne karijere. Ovo zanimanje posebno je dobro za perfekcioniste, odnosno za one koji imaju oštro oko i primećuju greške gde ih drugi ne vide, na primer u nekom tekstu na društvenim mrežama ili filmu. Takođe, analitični i komunikativni ljudi koji imaju sposobnost da razlože i prenesu informacije imaće uspeha u ovoj oblasti. Napokon, svi koji su strastveni kada je u pitanju posao i spremni da se usavršavaju mogu da se ostvare u karijeri softver testera.

Naravno, da biste obavljali ovaj posao, neophodna su vam i odgovarajuća tehnička znanja, a njih najpre možete dobiti u odgovarajućoj školi. Dobra vest je da se testiranje softvera obavlja pomoću različitih alata koji su jednostavni za upotrebu, zbog čega čak i oni koji nemaju predznanja ili prethodnog IT iskustva mogu lako da ovladaju njima.

5 razloga zbog čega je Software Testing savršen za započinjanje IT karijere

Softver testeri su traženi i dobro plaćeni

Kao što smo već napomenuli, potražnja za softver testerima daleko prevazilazi ponudu, zbog čega ljudi sa ovim znanjima nemaju problema da dođu do posla. Velikoj potražnji odgovara i visoka plata, koja je nekoliko puta veća od prosečne: baveći se ovim zanimanjem u Srbiji i regionu možete ostvarivati prihode od oko 1.300 evra mesečno, dok ćete u inostranstvu biti u prilici da zaradite u proseku 45.000 evra na godišnjem nivou.

foto: Shutterstock

Lako za učenje i sjajan izbor za ulazak u IT

Kao što smo već rekli, znanja neophodna za Software Testing, kao i alati kojima se obavlja samo testiranje, lako se uče, zbog čega je ova karijera podjednako primamljiva onima koji nemaju predznanja i onima koji žele da iz nekih drugih oblasti zakorače u perspektivan IT sektor.

Sami birate kako ćete raditi

Možda i više nego drugi poslovi u IT-ju, Software Testing vam daje mogućnost da odaberete način rada koji vama odgovara. Da li ćete izabrati stalno zaposlenje u nekoj dobroj kompaniji sa fiksnim radnim vremenom ili ćete se odlučiti da kao frilenser sarađujete sa klijentima iz čitavog sveta i sami birate kad i koliko radite, u potpunosti zavisi od vas i vaših afiniteta.

Odlično za sve koji su napravili pauzu u karijeri

Ukoliko ste zbog različitih životnih okolnosti napravili pauzu u karijeri, bez obzira na to da li je u pitanju IT oblast ili sektor koji uopšte nema veze sa tehnologijom, i sada želite da krenete ispočetka, Software Testing je pravi izbor. Znanja ćete brzo usvojiti, a do dobre plate i posla dolazi se bez mnogo čekanja.

Odskočna daska za biznis analitičara ili programera

Za softver testere koji požele da se ostvare i u drugim oblastima vrata su širom otvorena. Zahvaljujući detaljnoj analizi softvera i ispitivanju da li ispunjava standarde koje od njega očekuje krajnji korisnik, softver testeri lako mogu da se prebace u biznis analitičare i ostvare zapaženu karijeru u toj oblasti. Takođe, poznavanje softvera i njegovih grešaka pruža im zavidno predznanje iz programiranja, koje omogućava da brže i lakše nauče odgovarajući programski jezik i započnu karijeru programera.

foto: Shutterstock

Znanja za ovu primamljivu karijeru se lako stiču

Potražnja i dobra plata nisu jedini razlog zbog čega je baš sada pravi trenutak da se odlučite za ovu oblast. Još jedan razlog je i taj što su znanja neophodna za obavljanje ovog zanimanja dostupnija nego ikad pre.

Na internetu je moguće naći veliki broj onlajn kurseva i tutorijala koji vam mogu pružiti osnove iz ove oblasti. Ipak, ukoliko želite da na najbrži i najkvalitetniji način steknete znanja koja će vam omogućiti siguran posao, onda je najbolje da se odlučite za neku proverenu školu.

Strukturisan program koji ne traje duže od godinu dana, posvećeni predavači koji će vam biti podrška tokom učenja, kao i rad na realnim projektima, garancija su da ćete do posla doći već tokom školovanja ili veoma brzo po njegovom završetku.

(Kurir.rs/Telegraf)