CIFRA JE ŠOKANTNA I TO BAŠ OVDE, KOD NAS U SRBIJI Plata 8.500 evra, a nema ko da radi?! Ova nacija ostavila upražnjena radna mesta

Zbog rata u Ukrajini IT firmama u Srbiji fali ljudi, iskusni programeri koriste priliku, pored visokih zarada sada imaju i nadrealne zahteve

Potresi izazvani izbijanjem rata između Ukrajine i Rusije osete se na maltene svim tržištima, od globalnog tržišta hrane pa sve do IT tržišta u Srbiji. Nit koja spaja aktuelni geopolitički sukob i domaće tržište softvera, nije lako uočljiva, ali kako se saznaje od učesnika na IT tržištu u Srbiji, ona i te kako postoji.

Naime, u mnogim, kako ih nazivaju u industriji multi-cross, timovima bio je zaposlen veliki broj Ukrajinaca, koji su sa izbijanjem rata u Ukrajini dali otkaze i na taj način ostavili za sobom radna mesta u mnoštvu IT kompanija koje su autsorsovale svoje poslovanje ovde, ili koje su ovde otvorile ogranke, piše Blic.

Kompanije, u trci da popune prazna mesta, kako bi nastavile sa radom, počele su da spuštaju kriterijume, te se kako kažu naši izvori sada na pozicije primaju ljudi i sa manje iskustva nego što je realno potrebno.

Da manjkamo s programerima priča za Blic Biznis jedan učesnik na IT tržištu koji se bavi autsorsingom timova i hedhantingom pojedinaca.

- Programera toliko fali da su kompanije počele da zapošljavaju juniore na višim pozicijama. Prosto, bilo je zaista mnogo Ukrajinaca koji su programirali u firmama na našem tržištu, kaže naš izvor dodajući da su oni bili uglavnom radili u multinacionalnim timovima.

- Nedavno mi se javila kompanija u kojoj je bilo zaposleno 5 Ukrajinaca i koji su svi dali otkaze, jedan čak kao vođa programerskog tima, da im nađem 5 programera. To je jako teško. Oni prvo moraju da nađu vođu tima, da bi uopšte mogli dalje da zaposle ostale programere. Sada na tržištu rada prosto nema kadra sa tim iskustvom, svi su uveliko pozapošljavani. Ako otvoriš 5 pozicija u ovom trenutku, ti si propao, to nema šanse da se nađe, tvrdi on.

On kaže da su najbolji pokazatelj problema oglasi.

- Pogledajte samo oglase za posao za programere. Ako uporedimo oglase od pre par godina, sasvim je jasno da tržištu fali kadrova. Ranije je na primer, u svakom oglasu bilo istaknuto da se traži 5 godina iskustva sa poznavanjem određene tehnologije, što je samo po sebi jako teško jer se uglavnom radi o tehnologijama koje postoje do 10 godina. Sada, u oglasima se smanjila potrebna godina iskustva, spustilo se sve na 2 do 3 godine, ističe on.

Sagovornik kaže da je postalo pravi izazov pronaći osobu sa dovoljno iskustva, a da je rada da promeni radno mesto.

- Zahtevi programera su veći nego ranije. Dok se pre par godina gledala zarada, sada idu u više detalja. Da li imam jeftinije ili skuplje privatno zdravstveno osiguranje? Da li je i zubar u to uključen? Da li dobijam člansku kartu za teretanu? Da li imamo sobu za igranje video igrica u firmi? Da li mogu da radim odakle ja hoću? nabraja sagovornik.

On kaže da iako su neki od ovih zahteva potpuno na mestu, malo su se programeri i ubezobrazili.

- Desila mi se situacija da je dečko odbio ponudu zato što mu kompanija, pa samim tim i ja kog su uposlili da im pronađem programera, ne obezbeđujemo redovno plaćen ručak u restoranu nadomak kompanije, dodaje sagovornik čudeći se jer kako kaže sa platom koja mu je ponuđena (koju sagovornik nije hteo da istakne), ako bi uštedeo mogao bi za godinu dve da kupi taj isti restoran.

Koliko zarađuju programeri? Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku prošle godine je prosečna bruto plata bila 258.655 dinara (par centi više od 2.196 evra), dok je prosečna plata bez poreza i doprinosa prošle godine bila 189.852 dinara (nešto više od 1.612 evra). Ipak radi se o prosečnim zaradama, te one mogu biti i drastično više, što će trenutni manjak sigurno dodatno podići. Prema analizama oglasnih portala za zapošljavanje IT kadrova, praktikanti na domaćem IT tržištu mogu da zarade od 130 do 500 evra mesečno. Junior programeri zarađuju u proseku 750 evra, ali kako je na jednom portalu istaknuto minimalna prijavljena zarada je bila oko 200 evra, dok je najveća prijavljena da je plaćen junior programer čak 4.100 evra. Medior programeri sa druge strane prema podacima tog portala u proseku mesečno primaju 1.195 evra neto, dok je maksimalna prijavljena plata 5.000 evra. Senior programeri, tj. oni sa najviše iskustva u proseku zarađuju iznad generalnog proseka za industriju, oko 1.821 evro, ali im plate prema analizama mogu ići i do 8.500 evra.

