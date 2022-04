IMATE JOŠ MALO VREMENA! Sutra ističe rok za prijavu za subvencije za nove fiskalne uređaje

U utorak 5. aprila ističe dodatni rok za prijavljivanje za subvencije države za prelazak na novi model fiskalizacije, koji je određen kako bi svi obveznici fiskalizacije, koji se ranije nisu prijavili, mogli da dobiju pomoć države.

Svi obveznici fiskalizacije dužni su da obezbede nove fiskalne uređaje i da pređu na novi sistem najksnije do 30. aprila ove godine, do kada traje prelazni period. To znači da je ostalo manje od mesec dana do kraja tranzicionog perioda za prelazak na novi model fiskalizacije, zbog čega Ministarstvo finansija apeluje na obveznike da ne čekaju poslednji trenutak, kako se ne bi stvarale gužve prilikom instaliranja fiskalnih uređaja.

Država prijavljenim obveznicima za subvencije isplaćuje 100 evra po svakom prodajnom mestu i po svakom fiskalnom uređaju još 100 evra, dok je za privrednike koji nisu u sistemu PDV-a taj iznos uvećan za 20 odsto.

Do sada je isplaćeno ukupno 4.837.290,20 dinara za 125.700 privrednih subjekata. Za subvencije je prijavljeno 129.271 obveznika, a isplate se vrše u tranšama jednom nedeljno. Ukupno je 136.146 obveznika prijavilo lokacije poslovnih prostora, što je prvi korak pri prelasku na novi model e-fiskalizacije. Do sada je na novi sistem e-fiskalizacije prešlo 19.720 poreskih obveznika, a na novom sistemu je ukupno 25.423 prodajnih mesta.

Podsetimo, prvi krug prijave za subvencije države trajao je od 15. oktobra prošle godine do 31. januara ove godine. Da bi što više obveznika dobilo subvencije države, kako bi što pre prešli na novi sistem, država je ustanovila novi rok za prijavu od 15. marta do 5. aprila tekuće godine.

Prednosti koje donosi novi sistem e-fiskalizacije su brojne za državu i privredu, jer se na taj način suzbija nelojalna konkurencija i omogućava efikasnija borba protiv sive ekonomije, olakšava poslovanje, smanjuju se troškovi na duži rok, ukida se nepotrebno administriranje i samim tim stvara bolji poslovni ambijent.

Građani će takođe efikasnije moći da se uključe u borbu protiv sive ekonomije, jer im je omogućeno da preko QR koda proveraju legalnost svakog fiskalnog računa skeniranjem mobilnim telefonom. Na taj način kupci utvrđuju da li je porez koji su platili završio tamo gde treba, u Poreskoj upravi, što znači da novi sistem omogućava kupcima da budu kontrolori fiskalnih računa.

(Kurir.rs)