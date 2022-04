NAPETO: Rusija zavrnula gas Bugarskoj i Poljskoj, Sofija preti blokadom tranzita ka Srbiji! EVO DA LI IMA RAZLOGA DA BRINEMO

Ruski energetski gigant „Gasprom“ od juče je potpuno obustavio isporuku gasa Poljskoj i Bugarskoj jer su odbile da izvrše plaćanje energenata za april u rubljama. Odmah nakon ove odluke nametnulo se pitanje i snabdevanja naše zemlje, s obzirom na tranzit ruskog gasa preko Bugarske, što je takođe, sudeći prema izjavama bugarskih zvaničnika, postalo upitno.

Premijer te zemlje Kiril Petkov kazao je da odluka Rusije da obustavi isporuke gasa Bugarskoj predstavlja ucenu i da Sofija razmatra sve ugovore s „Gaspromom“, uključujući i tranzit ruskog gasa za Srbiju i Mađarsku.

Ucena

- Upozorenje Rusije da prekida isporuku gasa Bugarskoj zbog zahteva da se promeni šema plaćanja predstavlja teško kršenje postojećeg ugovora i ucenu - rekao je Petkov, prenosi Rojters.

On je dodao da Bugarska trenutno razmatra sve svoje ugovore s „Gaspromom“, uključujući i tranzit ruskog gasa za Srbiju i Mađarsku, jer „jednostrana ucena nije prihvatljiva“.

Petkov je naveo da je razgovarao s predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen, koja mu je pružila uveravanja da će 27-člani blok imati zajednički odgovor na postupak Rusije.

Bugarska, inače, podmiruje više od 90 odsto svojih potreba za gasom snabdevanjem iz Rusije u skladu s dugoročnim ugovorom, koji ističe krajem ove godine.

Zorana Mihajlović, potpredsednica Vlade i ministarka rudarstva i energetike, rekla je da obustava isporuke gasa ruskog „Gasproma“ Poljskoj i Bugarskoj ne utiče na snabdevanje srpskog tržišta ovim energentom i da Srbija dobija gas Balkanskim tokom preko Bugarske, koja je tranzitna država.

Sve vreme u komunikaciji

- Gas dobijamo preko Balkanskog toka u redovnim, dogovorenim količinama od šest miliona kubnih metara. Trošimo oko 4,6 miliona kubnih metara dnevno, što znači da imamo dovoljno za naše potrebe. Međutim, bez obzira na redovno snabdevanje, mi smo i ranije razmišljali šta možemo da uradimo ukoliko dođe do nepredviđenih situacija, odnosno prekida isporuke gasa tranzitnoj državi, koja, kao što se ranije dešavalo, može da uzima gas za svoje potrebe. Ne treba zaboraviti da je Bugarska 100 odsto zavisna od ruskog gasa i nema mogućnost da nabavi gas za svoje potrebe iz drugih izvora. Nadamo se da se to neće desiti, sve vreme smo u komunikaciji s njima - rekla je Mihajlovićeva.

Ona je kazala i da je država spremna ukoliko do takve situacije ipak dođe.

- Imamo nekoliko mogućnosti, to jest opcija za koje smo potpuno spremni. Jedna je da koristimo gas iz skladišta u Banatskom Dvoru, gde imamo za sada za 21 dan samo u našem delu. U ruskom delu ima rezervi za još 22 dana. Iz tog skladišta dnevno može da se izvlači pet miliona kubnih metara i dodatno da krenemo, ako je potrebno, u krizni plan broj dva, a to znači supstitucija gasa drugim energentom, obično je to mazut. Druga varijanta je da dopunimo skladište u Banatskom Dvoru, a treća zakup kapaciteta u nekom skladištu van Srbije, recimo, u Mađarskoj, i da razmišljamo o zajedničkoj kupovini gasa sa Evropom - pojasnila je ona.

Jelica Putniković, urednica portala Energija Balkana Evropa više pogođena sankcijama nego Rusija l Urednica portala Energija Balkana Jelica Putniković govorila je na TV Kurir o tome koliko sankcije uvedene Rusiji utiču na Evropu. Ona smatra da je Evropa više pogođena sankcijama od Rusije. foto: Kurir TV - Čini mi se da je Evropa više pogođena sankcijama, iako oni govore suprotno. Imamo poskupljenje gasa i uglja i činjenicu da su skladišta skoro prazna u Evropi. Ne moraju da se odreknu gasa, ali ako hoće, mogu da se preorijentišu na druge vrste goriva, mogu nabavljati na svetskom tržištu energente koji stižu iz Katara, na primer, ali na taj način ne mogu nadomestiti kapacitet. Nemačkoj, na primer, nema kako da se dopremi takav gas - rekla je ona.

Ekipa Kurira / Foto: EPA/VASSIL DONEV

Bonus video:

04:06 KURIR OTKRIVA ZBOG ČEGA JE RUSIJA ZAPRAVO HTELA DA ZAUZME KIJEV! Detaljna analiza: Suština bitke nije bila u smeni vlasti