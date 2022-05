U KAFIĆIMA NEĆE IMATI KO DA VAS USLUŽI: Ugostitelji i hotelijeri na mukama, sve teže pronalaze radnike

Turizam i ugostiteljstvo samo su jedne od grana koje poslednjih godina pate od manjka radnika. Samo tokom poslednje tri godine iz branše je izašlo najmanje 5.000 zaposlenih.

Uoči letnje sezone, kada plaže u okolnim zemljama odvuku šankere, konobare, kuvare, spremačice i čistačice, ugostitelji strepe kako će im lokali uopšte raditi.

Sunčani dani napunili su bašte prestoničkih kafića, ali i lokala širom Srbije. Osoblja je, međutim, manje nego ikad.

- Veliki je problem sa radnom snagom. Samo od 2019. godine do sada otišlo je 5.000 ljudi iz branše. Mi ćemo imati taj problem sve dok ne uspemo da konobarima obezbedimo platu od 800 evra. I to zato što u Austriji mogu da zarade 1.600, u Italiji od 1.000 do 1.200, a u Nemačkoj od 1.600 do 1.800 evra - kaže Georgi Genov, predsednik Udruženja "Hores".

Nije problem samo u kafićima. Radnike ne mogu da nađu ni hotelijeri. Najteže je naći kadar koji zna posao.

- Kada damo oglas, javi se dosta ljudi, ali teško možemo da odaberemo ono što nam treba. Podigli smo i cenu rada, ali verovatno idu u Crnu Goru i Hrvatsku i na kruzere. Ranije nam je bio problem da nađemo dobrog kuvara, ali ove godine kvalifikovanu radnu snagu imamo, ali smo teško dolazili do sobarica i čistačica. Nije nam jasno o čemu se radi, verovatno neće niko da radi te poslove. Letnja sezona će biti problem, jer su mnogi negde otišli da rade u inostranstvo - kaže Darko Tadić, direktor hotela "Rtanj" sa Kopaonika.

Kako je rekao, očekuje se i da će deo radnika da se vrati nazad, jer u Nemačkoj ima viška i manja je potražnja.

Prvi čovek "Alko grupe" Mirljub Aleksić, objašnjava da nije teško naći radnika, već je nemoguće.

foto: Shutterstock

- Ugostitelji međusobno vrbuju radnike, obećavajući im često nešto što i ne ispune - govori Aleksić.

Teško se dolazi i do berača

Sa sezonskim radnicima muku muče i poljoprivrednici. Malinari i kupinari već se pripremaju za predstojeću berbu.

- Više je faktora zašto imamo problem - kaže Dobrivoj Radović, predsednik Asocijacije malinara i kupinara Srbije. - Ima i nas proizvođača koji beračima obećamo nerealne dnevnice, a na kraju im ne isplatimo. Ima i loših uslova i neljudskog ponašanja, pa se ti radnici više ne vraćaju. S druge strane, neće mnogo ljudi da rade ovaj posao, iako su lane dnevnice bile od 3.000 do 4.000 dinara. Ima i mladih koji bi radije da leže nego rade. Mora se radnicima obezbediti tri obroka, pristojan smeštaj. Mi već četiri godine ne menjamo ekipu.

(Kurir.rs/Novosti)