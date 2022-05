STRUJA SKUPLJA ZA VIŠE OD 40 ODSTO? Prva zvanična reakcija iz EPS nakon najave da će cena ELEKTRIČNE ENERGIJE biti povećana

Neophodno je da struja poskupi između 20 i 40 i više procenata, rekao je predsednik Nadzornog odbora "Elektroprivrede Srbije" Jovan Despotović i dodao da je EPS imao prošle godine odobrenje da podigne cenu struje skoro 10 posto i nije podigao.

Despotović je naveo da je poslednjih godina EPS imao odobrenje da poveća cenu pet do sedam posto i nije to učinio nego je podizao po dva posto.

- To se s poskupljenjem akumulisalo i sada je to nekih 20, 30, 40 i više posto povećanja cene. Ko će da odobri i preseče ne znam - rekao je Despotović za Tanjug, a prenosi RTS.

Dodao je da građani moraju da znaju da je EPS već u zakašnjenju sa cenom struje.

- Nije korišćeno ni poskupljenje koje je EPS mogao da iskoristi. Ko je kočio ne mogu da kažem - rekao je predsednik Nadzornog odbora EPS-a.

Despotović je naveo i da cena struje nije samo ekonomska kategorija nego je bitna zbog uštede resursa odnosno uglja i vode.

- I zbog toga je treba podići. Da se i tako ljudi upozore da ne mogu da troše neograničeno za male pare jer štednje nema kad su voda i struja gotovo džabe. Ne sme više da se propušta prilika za povećanje cena struje da bi se ljudi disciplinovali - poručio je Despotović.

Količina električne energije koju EPS uvozi menja se od situacije do situacije i u toku dana, a upravlja se proizvodnjom struje sa reverzibilne hidroelektrana Bajina Bašta. Naveo je i da je uvoženo između 20 i nekoliko stotina megavat sati dnevno.

foto: Shutterstock

Despotović je istakao da industrijski potrošači sada plaćaju 75 evra po megavat satu i ocenio da je to potcenjeno odnosno ispod cene uvoza koju plaća EPS.

- Mislim da to mora da se poveća. Samo nekoliko dana je uvoz bio 30 do 50 evra po megavat satu, a redovno se plaća veća od te cene - rekao je predsednik Nadzornog odbora EPS.

Despotović smatra da će cena za privredu morati da se poveća pa neka jedan deo plaća država, a jedan deo privrednici. Ocenio je da je odobreni uvoz uglja odlična stvar za EPS i podsetio da je ugalj i ranije uvožen, a ne samo krajem prošle godine.

- Kad se sapletete u iskopu domaćeg uglja onda u većoj količini uvezete ugalj i premostite problem i idete dalje. To nije katastrofa, ni propast sveta, možda je trebalo malo ranije reagovati sa uvozom uglja kao što je ranije rađeno - rekao je Despotović.

Upozorio je da su rizici ako ne bude povećanje cena struje da će država sve više da plaća uvoz struje, kao i da se dalje devastiraju i vodni resurs i ugalj, jer će biti korišćeni kako se mora, a ne kako bi trebalo.

Despotović je podsetio da se povećanje proizvodnje u Srbiji do koga je došlo kroz razvoj privrede nije ispratilo izgradnjom novih kapaciteta u EPS, a kao primer naveo da se hidrosektor 30 godina nije pomerio s mesta.

- Poskupljenje struje mora da bude, jer ono najbolje što imamo od resursa, a to su voda i struja, gotovo uopšte ne plaćamo - poručio je Despotović.

Grejanje jeftino u odnosu na račun za mobilni telefon

Ukazao je da su i grejanje i hlađenje na struju vrlo jeftini za građane u odnosu na druge stvari poput računa za mobilne.

- Zašto je izostao pritisak na građane u poslednjih pa i dve decenije da se štede struje i voda? To nije popularno. A to je povratna sprega. Kad bi se štedelo bilo bi mnogo bolje. Ne štedi se samo zbog cena nego zbog toga što te resurse treba čuvati - poručio je predsednik NO EPS.

Despotović je istakao da je neophodna i planska studija korišćenja postojećih kapaciteta koja će sve obuhvatiti i popravku, i remont i doradu kapaciteta.

Upozorio je i da upravljanje vodnim resursima u Srbiji gotovo ne postoji jer je nadležnost podeljena na pet ministarstava.

Rekao je da je neophodno da upravljanje EPS-om bude zasnovano na onome što imamo u rukama.

- Nisam ljubitelj uglja ni termoelektrana, niti hidroelektrana, posebno - već samo u kontekstu. Moramo moramo mnogo bolju koordinaciju da imamo, a te koordinacije nema - rekao je Despotović.

Dodao je da su obnovljivih izvori energije izvanredan šlag na tortu.

- Ja sam i za solarne i vetrogeneratore u najvećoj mogućoj meri da bi dopunjavali ovo što nam je u rukama - rekao je Despotović.

Dodao je da je neophodno popraviti sve što je pokvareno u termo sektoru i da kapaciteti budu na višem tehnološkom nivou. Upozorio je i da u hidro sektoru mnoge stvari koji su započete nisu urađene.

- Moramo da napravimo takozvanu plansku studiju koja kreće od onog što imate u rukama. Koordinacija može da se napravi tek ako se napravi strategija. EPS ima nezavršene strategije, jednu pravi Ministarstvo rudarstva i energetike, a nisu usaglašene. Moje skromno mišljenje je da država mora prvo da napravi strategiju, pa onda da se radi po sektorima - zaključio je Despotović.

(Kurir.rs/RTS)