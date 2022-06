MOŽETE DA ZARADITE I DO 4.700 DINARA DNEVNO: Dnevnice za berače voća duplo veće, dolaze čak i Kubanci

Od visokih, čak i duplo većih od prošlogodišnjih dnevnica za berače voća, po svemu sudeći neće biti ništa, a to posebno važi za berače malina. Fama je i da je nedostatak sezonaca, jer pored domaćih na plantažama jagoda ili kao berači trešanja sada ima radnika iz Rumunije, azijskih zemalja ili čak Kube, tako da visina dnevnica definitivno ne zavisi od raspoloživosti radne snage.

Dan berbe lane se u voćnjacima Srbije plaćao od 3.000 do 3.500 dinara, a trenutno najveću zaradu od sezonskih radnika ostvaruju berači trešanja u okolini Beograda, kojima se dan rada plaća čak 4.700 dinara.

- To je, međutim, maksimum maksimuma što se tiče dnevnice, jer je cena trešanja u prodaji pala ispod 200 dinara za kilogram. Najviše berača je iz Rumunije, to su zaista vredni i sposobni radnici kojima je dnevnica 45 evra ako žele sami da se hrane, a ako ja obezbeđujem obroke onda je 40 evra. Kod drugih, pak, dnevnice se kreću od 3.500 do 4.000 dinara, a neki plaćaju 250 dinara po gajbi – priča jedan od proizvođača trešanja iz Grocke.

Kod većine plantažera jagoda dnevnica za branje ovog voća sada je 3.000 dinara, a najveći broj sezonaca dolazi sa područja juga Srbije. Trenutne maksimalne dnevnice na području Vojvodine, po podacima jedne agencije iz Odžaka, koja se bavi angažmanom sezonskih radnika u poljoprivredi, takođe su 3.000 dinara. Kako kažu, najveći broj sezonskih radnika u pokrajini dolazi sa područja Vranja i Bujanovca, ali pojedini plantažeri su angažovali radnu snagu iz Pakistana ili čak Kube.

Što se tiče borovnice, postavlja se pitanje koliko će biti nadnice za berbu ovog voća iz Srbije koje je visokopozicionirano na inostranom tržištu. Dok se pominju cifre od čak 90.000 dinara mesečne zarade za branje borovnice, u Borovnica klubu Srbija isitiču da su to „nenormalne cene“, jer daleko od toga da vlada deficit radnika, s obzirom da se plantažerima već sada javljaju sezonci iz Bangladeša kojih u regionu, kao i u Srbiji, već ima na drugim beračkim poslovima.

- Dnevnica koja se očekuje biće od 3.500 do maksimalnih 4.500 dinara, a 90 odsto odgajivača borovnice, po sadašnjim informacijama, radnike će plaćati 4.000 dinara na dan. Zabluda je da radne snage neće biti, meni se već sada javlja više zainteresovanih nego prošle sezone i to samo iz našeg kraja – kaže Slađana Vuković, čija se plantaža borovnica nalazi u Lončaniku kod Uba.

foto: AP, Shutterstock

Uobičajeno, najviše radnika trebaće u srpskim malinjacima, gde je i najveća mogućnost najviše zarade za poslove berača. Prošle godine se dan rada u malinjaku, uz smeštaj i obezbeđenu hranu, plaćao 3.000 dinara, a sada su društvene mreže i lokalni mediji prepuni oglasa u kojima malinari nude dnevnice duplo više ili čak do 8.000 dinara. Od tih obećanih visokih zarada, međutim, realno neće biti niša.

- Pre svega, ove godine nas očekuje za 30 odsto manji rok zbog prošlogodišnje suše, a prinosi mogu biti još i manji jer gotovo da ne prođe dan a da malinjaci u opštinama Zapadne Srbije ne stradaju od grada. Dakle, odgovorno tvrdim da je izvesno da će biti mnogo manje angažovane radne snage za berbu nego ranijih godina. Mnogi malinari su se uplašili da neće biti radnika, pa olako nude cifre koje su neostvarive, a na kraju kampanje radnike plate isto kao prošle godine. Zato molim sve moje kolege da ne daju takva olaka obećanja, jer realno dnevnica, uz sve ostale uslove angažovanja sezonaca, teško da može biti daleko veća nego lane – apeluje Dobrivoje Radović, predsednik Asocijacije malinara Srbije.

Tamo gde je već počela berba prvih plodova “crvenog zlata”, u Podrinju i nižem području valjevskog kraja, dnevnica za berače iznosi 4.000 dinara, sa prevozom do malinjaka i obezbeđenom hranom, a angažovani su većinom domaći radnici sa iskustvom u malinjacima.

Konačno, po rečima samih proizvođača, još uvek je rano govoriti o mogućoj dnevnici za berače kupine, koji su mogli lane da zarade do 3.500 dinara za dan rada. Koliko će biti plaćani ove godine zavisi od roda i otkupne cene kupine.

(Kurir.rs/Blic)