CRNOGORSKI AUTO-PUT JE KVALITETAN, DOSTA PARA JE ULOŽENO! Prof. Vujanić razjasnio zbog čega cena putarine od 3,5 EVRA NIJE VISOKA

Iako su se mnogi zabrinuli zbog jakog vetra koji duva u tom predelu, Vujanić ističe da nema prostora za brigu.

- Ja očekujem ako se objektivno mogu očekivati udari vetra i da oni to zatvore. Mi to zovemo pasarele iznad puta. U tom slučaju vetar ne bi smetao i to je odgovor na ovaj problem. Evidentno je da je ovaj put kvalitetan, ne možemo da očekivati da on stvara uslove za nezgode - rekao je prof. Vujanić.

Cena putarine za putnička vozila biće 3,5 evra za čitavu deonicu, a za motocikle 1,5 evro. Prof. Vujanić kaže da to nije visoka cena s obzirom na novac koji je uložen u izgradnju auto-puta.

- Što se tiče cene, treba gledati ekonomski. To je opasno parče zemlje, šta mislite koliko je para trebalo biti uloženo kada imamo te izazove? Tu je mnogo veća cena po kilometru nego kao kada gradimo u Vojvodini. Cena čak ide i do 5.000.000 evra u brdsko planinskim predelima. To što se plaća treba da se rasporedi na učesnike u saobraćaju. Čak ni tih 3.5 evra ne mogu pokriti sve troškove - objasnio je prof. Vujanić.

