CENA GASA NA SVETSKOM TRŽIŠTU RUŠI REKORDE, A SRBIJA GA IMA! Evo za koliko narednih dana

BEOGRAD - Dok Vlada još vaga kada će i koliko struja poskupeti predsednik najavljuje da neće više od 10 odsto.

Ono što se već zna – od avgusta gas za domaćinstva biće skuplji devet odsto. Do avgusta država je ograničila i cenu gasa za privredu na novembarskom nivou.

Domaćinstva kubik gasa sada plaćaju 32,28 dinara od avgusta će 35,11 dinara, bez PDV-a. U Agenciji za energetiku kažu da je povećanje neminovno – gas uvozimo, a njegova cena na svetskom tržištu ruši rekorde, objavio je RTS.

"Od ukupne potrošnje od preko dve milijade i 800 kubika, samo 217 miliona kubika je proizvedeno u Srbiji. Cene gasa su otišle čak i mi koji imamo najpovoljniju nabavnu cenu gasa i po nafnoj formuli zbog povećanja cene nafte cena gasa je u nabavci povećana, tako da nije moglo drugačije da se reaguje sem povećanjem cena. Cena gasa nije korigovana od 1. jula 2016. godine", kaže Dejan Popović, predsednik Saveta Agencije za energetiku.

Fiskalni savet preporučio je poskupljenje od čak 70 posto. Kažu povećanje od devet procenata je nedovoljno i ono će "Srbijagas" predstojeće grejne sezone oterati u gubitak od 350 do 400 miliona evra. Prošle zime već je otišao u minus od gotovo pola milijarde evra.

"Taj gubitak je nastao, jer je 'Srbijagas' morao da uvozi nedostajuće količine gasa tokom zime po ekstremno visokim cenama, a s druge strane država je ograničila cene gasa i to je dovelo do gubitaka koji su se prevalili na budžet. Strukturni problem sa 'Srbijagasom' je što je još 2011. planirano da se proširi kapacitet Banatskog dvora gde se skladišti gas, a to do sada nije učinjeno", kaže Pavle Petrović, predsednik Fiskalnog saveta.

foto: Shutterstock

Resorno ministarstvo tvrdi da je povećanje skladišnih kapaciteta prioritet Srbije. Evropska komisija ne isključuje mogućnost da gasovod "Severni tok" u četvrtak, posle remonta, ne odvrne slavine, pa razrađuju scenarije za vanredno snabdevanje. Naša zemlja ima na zalihama gasa za 50 dana.

"Mi za sada imamo uređen sistem i ja zaista verujem da ne bi trebalo da bude problema. Problema može da bude da nam ne dođe dovoljno gasa iz Bugaske, da ne možemo da povučemo dovoljno gasa iz Mađarske. Da se desi neki problem u elektroenergetskom sistemu, da se desi neka tehnička stvar u tim situacijama kreće se na krizne planove – koristi se mazut, toplane kreću na druge energente nalaze se načini. Ali ja zaista verujem da nećemo biti u situaciji da imamo bilo kakve vrste kolapsa", kaže Zorana Mihajlović, ministarka rudarstva i energetike.

Svetske agencije prenose i upozorenje Međunarodnog monetarnog fonda – ruski gasni embargo, gomilanje zaliha širom sveta i veštačko snižavanje cena gasa dovešće do ozbiljne recesije u istočnoj Evropi i Italiji.

