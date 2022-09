OVO JE NAJGORI SCENARIO RASTA EURIBORA! Struičnjak detaljno objasnio kako funkcioniše odnos cene i kamate kredita

Dušan Uzelac urednik portala Kamatica istakao je da je neminovno da će sa porastom euribora raste i kamate stambenog kredita.

On je u "Pulsu Srbije" istakao da je euribor cena novca.

- Euribor je cena novca koja se određuje u procentima. Kamata po kojoj banke razmenjuju novac se uproseči u toku dana i one to zovu euribor. To je nabavna cena nova koja se uzima u obzir kada se kupuje stambeni kredit - kaže Dušan Uzelac urednik portala Kamatica.

- Inflacija je svuda u svetu, pa i kod nas. Ponuda i tražnja je takva da se povećava cena novca. Centralne banke podižu referentnu stopu i da novca nema i da cena novca raste, mi manje trošimo i inflacija se vraća u normalu - kaže Vladimir Vasić, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije.

Poruka je bila uzmite novac i trošite, a sada je poruka da se opreznije i racionalnije troši, a krediti će biti skuplji.

- U narednom periodu kamata stambenog kredita će rasti i neka očekivanja jesu da će euribir rasti i da treba da se ukalkučiše i taj rast u računicu - istakao je Vasić.

Euribor očekivano raste, a može da se desi i period kada je skuplji, ali može da se desi i da bude negativan, pa da rata bude manja, istakao je Uzelac.

- Mi treba da se fokusiramo na naš kapacitet otplaćivanja kredita. On direktno utiče na stambeni kredit - kaže Uzelac.

U najgorem scenariju, ako imate 50.000 evra kredita i 3 odsto kamatne stope, rata bi vam bila oko 270 evra na dvadeset godina. Ako euribor skoči za jedan posto rata će biti 30 evra veća, a banka o tome obaveštava svoje klijente, istakao je Uzelac.

