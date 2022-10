HOĆE LI VEKNA HLEBA SAVA I NADALJE KOŠTATI 53,50 DINARA: Evo šta Vlada Srbije planira do Nove godine

BEOGRAD - Vlada Srbije će na sledećoj sednici produžiti trajanje Uredbe o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba na još dva meseca, saznaje Euronews Srbija u Vladi Srbije.

To znači da će se cena vekne "sava" i narednih 60 dana prodavati po ceni od 53,50 dinara. Inače, Uredba o ceni hleba važi do 7. oktobra.

Inače, cene hleba su naglo porasle širom Evrope tokom prošle godine, naročito posle invazije Rusije na Ukrajinu. One su u avgustu bile u proseku za 18 odsto veće nego godinu dana ranije, prema podacima Eurostata, statističke agencije Evropske unije. U avgustu prošle godine prosečno povećanje cena hleba u EU iznosilo je samo 3 odsto, piše Euronews.

U Srbiji nije zabeležen tako ekstremni rast cene hleba, jer država reguliše cenu osnovne vekne "sava". Uredbom o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna tipa 500 maloprodajna cena je ograničena na 53,50 dinara, dok maksimalna proizvođačka cena iznosi 45,88 dinara.

Predsednik Unije pekara Srbije Zoran Pralica kaže za Euronews Srbija da je do avgusta cena bila 46 dinara i ističe da bi danas vekna "save" koštala minimum 80 dinara, da država ne subvencioniše njenu proizvodnju.

foto: Zorana Jevtić

"Vlada Srbije daje brašno po subvencionisanim cenama od 33 dinara po kilogramu i samim tim je pomogla proizvođačima da mogu da plasiraju hleb po 53,50 dinara, a inače ne bi bilo govora da bi mogao toliko da košta. Ova cena hleba je samo zahvaljujući državi koja je pomogla, inače se nikom ne bi isplatila proizvodnja", kaže Pralica.

Prvi put je u avgustu Vlada Srbije ograničila marže na 40 odsto na sve ostale vrste hleba, i to zbog tog što je, kako su rekli, u prethodnom periodu došlo do velikog rasta cena namirnica ključnih za ishranu stanovništva. On napominje da se na mesečnom nivu produžava uredba o ceni hleba "sava" i kaže da očekuje da neće biti poskupljenja u oktobru i novembru. Ostali pekraski proizvodi su, kako kaže Pralica, poskupeli oko 30 odsto u poslednjih šest meseci.

