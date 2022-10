POSLOVANJE UZ MANJE BRIGA Osiguranje od odgovornosti direktora i članova uprave

Bez obzira na sve mere predostrožnosti, u poslovanju, nažalost, povremeno dolazi do donošenja pogrešnih odluka.

Kako da budete rasterećeni znajući da u svakom trenutku možete da računate na adekvatnu podršku u slučaju da dođe do izvesnih previda prilikom donošenja poslovnih odluka? Odgovor na Vaše pitanje je: UNIQA osiguranje od odgovornosti direktora i članova uprave (D&O osiguranje).

Odgovornosti i ovlašćenja direktora i članova uprave unutar organizacija su veoma široki. Direktori i članovi uprave su odgovorni akcionarima, zaposlenima i klijentima. Dodatno, kompleksnost savremenog poslovnog okruženja, povećanje regulative koja se odnosi na korporativne direktore i permanentno podizanje standarda njihove odgovornosti, postavljaju nove izazove pred rukovodstvo.

Direktori kompanija se svakodnevno suočavaju sa donošenjem izuzetno složenih odluka, a povremeno se dešava da ne raspolažu svim potrebnim informacijama i u tim situacijama može doći do previda.

S obzirom na to da su na vrhu hijerarhije, ukoliko dođe do zastoja u poslovanju, grešaka, propusta ili pogrešnih procena koje dovode do novčanih gubitaka kompanije, direktori i članovi uprave se smatraju odgovornim i mogu snositi i ličnu odgovornost za finansijske gubitke organizacije.

Kako bi pružila adekvatnu podršku klijentima na rukovodećim pozicijama i pomogla im da nesmetano obavljaju svoj posao, UNIQA je u širok asortiman svojih usluga uvrstila i Osiguranje od odgovornosti direktora i članova uprave (D&O osiguranje).

Osiguranje od odgovornosti direktora i članova uprave pokriva potencijalne finansijske gubitke u slučajevima kada su članovi uprave, svojim odlukama, učinili propuste koji su se nepovoljno odrazili na firmu i doveli do finansijskih gubitaka.

Pored osnovne svrhe ove vrste osiguranja, njegova dodatna prednost je i zaštita imovine kompanije i pomoć prilikom naplate troškova sudskog spora, presude ili poravnanja, u slučaju da neko od akcionara tuži kompaniju ili direktora kompanije za donošenje pogrešnih odluka. Na taj način se obezbeđuje da troškovi suđenja ili poravnanja budu naplaćeni a da, istovremeno, direktor kompanije bude zaštićen.

Budući da smo poslednjih godina svedoci sve većeg broja odštetnih zahteva upućenih na ličnu i profesionalnu odgovornost direktora i kompanija, polisa osiguranja od odgovornosti direktora i članova uprave svakako više ne predstavlja luksuz. Kvalitetno zaključeno osiguranje je benefit za svakog menadžera koji mu obezbeđuje neophodnu zaštitu od rizika.

