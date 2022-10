SRPSKI I SVETSKI! ŠIRENJE TELEKOMA NA ZAPADNU EVROPU: Nagrada u Londonu priznanje za državu i građane!

Foto: Printskrin / You Tube

Telekom Srbija se razvija u veliku multinacionalnu kompaniju, ovog oktobra postaće mobilni operater u Švajcarskoj i Severnoj Makedoniji, do kraja godine otvara prve poslovnice u Nemačkoj, u Austriji već ima 150.000 korisnika, kasnije na red dolazi Severna Amerika, a ovih dana srpska kompanija je u Londonu proglašena za najbolju u centralnoj i istočnoj Evropi.

Sve ovo je priznanje ne samo Telekomu već i državi Srbiju kao većinskom vlasniku, ali i svim našim građanima, malim akcionarima i korisnicima, za njihovu lojalnost i poverenje koje nam ukazuju, izjavio je generalni direktor Vladimir Lučić.

- Država se u našem slučaju pokazala kao dobar vlasnik, pogotovo poslednjih godina, kada smo od jednog tipičnog nacionalnog operatera pre svega telefonije napravili jakog međunarodnog igrača za 21. vek, sa razvijenim digitalnim servisima, multimedijom i produkcijom sadržaja, na čemu ćemo još više raditi - kazao je Lučić za TV Prva.

Nagrada u Londonu uručena je na ceremoniji u slavnoj O2 dvorani, uz prisustvo predstavnika najvećih svetskih kompanija. Konkurenti koje je naš Telekom pobedio su veliki operateri iz Poljske, Grčke, Turske, Bugarske, kao i Junajted grupa, i to za segment poslovanja Telekoma koji donosi značajan devizni priliv i profit, koji će sada, zbog pažnje na svetskom nivou, postati još veći.

Ovaj oktobar je veoma važan za razvoj srpskog Telekoma, pre desetak dana počela je da funkcioniše mobilna mreža u Švajcarskoj, gde je u Cirihu otvorena i prva poslovnica, a 26. oktobra mobilna telefonija će biti puštena i u Severnoj Makedoniji, nakon satelitske televizije koja radi već godinu dana. - Preko Švajcarske ćemo praktično da ujedinimo Zapadni Balkan sa Evropskom unijom, korisnik naše kartice za mobilni telefon u Švajcarskoj može bilo gde u Evropi, uključujući i sve zemlje Zapadnog Balkana, da obavlja telefonske razgovore i da šalje poruke bez rominga. Plus uz to, korisnici će moći da slobodno gledaju naše TV kanale iz Srbije, BiH i Crne Gore, preko telefona ili televizora - objasnio je Vladimir Lučić.

Dodatne pogodnosti čekaju korisnike mobilne telefonije Telekom Srbija Grupe u Severnoj Makedoniji. - Tamo su serije i muzički programi iz produkcije Telekoma veoma popularni, tako da ćemo korisnicima naše mobilne mreže u Severnoj Makedoniji omogućiti da besplatno dobiju naše ekskluzivne sadržaje, odnosno serije i zabavne kanale. Čak ćemo TV serije iz naše produkcije prvo emitovati na mobilnoj mreži u Makedoniji, a onda na našim TV kanalima poput Superstara - ekskluzivno je najavio Lučić. Sledeći korak u međunarodnoj ekspanziji Telekoma Srbija je Nemačka.

Cilj je da se u toj zemlji u sledećih devet meseci otvori ukupno 30 poslovnica, do kraja godine prve tri, a da na proleće 2023. i tamo proradi mobilna telefonija Telekoma, i to u saradnji sa Vodafonom. - Nemačka je imala vrlo restriktivne mere zbog pandemije, to nas je malo usporilo, ali sada hvatamo zalet za osvajanje tog veoma velikog i veoma bogatog tržišta. A onda će na red doći i Severna Amerika - saopštio je još jednu dobru vest generalni direktor “srpskog, a svetskog” Telekoma Vladimir Lučić. Telekom Srbija od nekada malog domaćeg operatera nezaustavljivo postaje velika multinacionalna kompanija.

