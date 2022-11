SRPSKI EKSPERT UPOZORIO ŠTA NAS ČEKA: Od ovog BROJA sve zavisi, Beograđani izađite iz prodavnica i pravac selo!

Finansijski ekspert Vladimir Đukanović je govoreći o inflaciji u Americi koja je i dalje iznad osam posto rekao da to nije dobra vest ni za koga. On je govorio i o tome koliko će ova ekonomska kriza trajati i kako će to uticati na običnog čoveka.

"Amerika je izbacila svoj inflacioni broj – 8,2 posto. To nije dobro. Kao vodeća ekonomska sila vrlo je bitno da stvari idu dobro u Americi. Pre se govorilo – kad američka ekonomija kine, svi se prehlade. Inflacija od 8,2 posto je mnogo. Posebno što taj CPI (Consumer Price Index) koji oni mere ne računa hranu i energente unutar toga. Ne moraš da budeš neki ekonomista da bi skontao da situacija ne valja. Dakle oni u taj broj ne računaju hrane i energente a šta je svakom čoveku suštinski najbitnije – cena hrane i cena energenata. U avgustu je bila 8,3 u septembru 8,2. To je i dalje jak pritisak. Američka centralna banka Federalne rezerve ne diže dovoljno brzo referentnu kamatnu stopu. Kao što ni naša NBS ne radi to isto. Moraš da reaguješ brzo i agresivno. Ono što se dešavalo 2007. i 2008. Amerikanci su tu odmah izrokali 700 milijardi i rešili problem. Za jedan vikend. Sada je neka druga ekipa, drugačiji su lideri. Biće jako skupa zima", rekao je Đukanović.

Budite disciplinovani kod trošenja novca

Govoreći o kućnom budžetu Đukanović kaže da je prvi budžetski ekspert koga je upoznao bila njegova majka.

"Ona je kad smo bili klinci imala svesku jednu u kojoj je uzela 31 stranicu i od svake napravila džepić u koji je stavljala pare za taj dan. Šta se tog dana ne potroši ide u štek. I mi smo dosta uspešno živeli na taj način. Moji roditelji su bili nastavnici fizičkog u osnovnoj školi. Poenta je da svoj životni standard prilagodiš novonastaloj situaciji. To su surove činjenice, moraš da smanjiš izlaske, moraš da smanjiš potrošnju. Jednostavno moraš da razmišljaš šta i kada kupuješ. Što kaže naš narod moraš da se stisneš. Dolaze takva vremena. Čarobne formule nema. Što si disciplinovaniji oko tog budžeta to ćeš lakše prebroditi ovaj period", rekao je Đukanović.

On napominje da Srbija neće umirati od gladi.

"Mi proizvodimo jako mnogo hrane. Vidi, danas svi uđemo u prodavnicu i hoćemo kilo ovoga, kilo onoga i kukamo kako je skupo. Izađi iz prodavnice, sedi u kola idi 50 kilometara u neko selo i tamo nabavi meso jeftijije. Tako se nekad radilo. Ali sada svi hoće da samo pređu ulicu uđe u prodavnicu, ili na pijacu i da onda još plati jeftino. To tako ne može. Žalimo se na trgovce, na maržu. Ljudi, niko ne radi džabe. Niko tebi neće usred Beograda da donese nešto na noge i da to bude jeftino", objasnio je Đukanović.

Rate kredita će neminovno rasti

Prema njegovim rečima neminovno je da će kamatne stope ići gore.

"Čim je ovolika inflacija kamatne stope će jako brzo doći do 10, 11 ili 12 posto. To će se desiti za nekih šest meseci, evenutalno do godinu dana. Neko je uzeo kredit 100.000 evra sa kamatom od 1,5 posto. On za godinu dana treba da vrati 1.500 evra kamate što kad se podeli na 12 meseci nije mnogo. Ali zamisli kamata 12 posto. To je onda 12.000 evra samo kamate. To je jednostavna matematika ali koju ljudi ne uzimaju u obzir kada pozajmljuju novac od banke. Zato sam svima govorio – tražite banku koja će vam dati fiksnu kamatnu stopu. Skuplje je to na početku ali je na duže staze bolje i sigurnije. Nema rizika. To ti je ta rata kredita od početka do kraja odtplate. Ali kada je varijabilna i vezana za EURIBOR onda se ona menja", rekao je Đukanović.

Ističe da bankari moraju da imaju veću odgovornost prema ljudima koji dolaze po pozajmice.

"Govorio sam im da ne mogu da guraju pred ljude samo ono što je trenutno jeftinije. Morate ljudima da predočite sve rizike", rekao je Đukanović.

Globalna recesija - nadolazeća opasnost

Đukanović savetuje da građani moraju da imaju neki štek novca jer, kako kaže, "ne znamo koliko će ovo geopolitičko čudo da traje".

"Od momenta kada sednu za pregovarački sto, što nije na vidiku, njima treba od tri do šest meseci da se dogovore. Ovaj rat utiče mnogo na globalnu ekonomiju i to niko nije očekivao. Niko nije očekivao da će ovaj sukob imati toliki efekat na globalnu ekonomiju. Setimo se ratova u Iraku, Siriji… ko je osetio taj rat? A ovaj rat svi osećaju – od Volstrita i Kine, do Brazila i Rusije. Priča se o globalnoj recesiji. Ako BDP padne na globalnom nivou to će biti jako loše", rekao je Đukanović.

Na pitanje koliko će nam trebati da se oporavimo kada rat stane, on naglašava:

"Ponavljam njima treba od tri do šest meseci da se dogovore ako danas sednu za pregovarački sto. Posle toga treba nam još jedno godinu dana da se oporavimo. Dakle računajte na minimum dve godine sve ukupno."

Kuir.rs/K1