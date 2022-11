DIREKTAN LET DO ČIKAGA: Er Srbija uvodi novi let od maja iduće godine, već se zna i koliko će koštati povratna karta!

Er Srbija je danas najavila da će od 17. maja nakon više od tri decenije ponovo početi da leti u Čikago i dodala da su karte već u prodaji i to po ceni od 640 evra za povratni let.

Er Srbija će uspostaviti direktne letove između Beograda i Čikaga (aerodrom O''Her - ORD) 17. maja i tako nastaviti da širi poslovanje na tržištu SAD. Posle Njujorka biće to druga destinacija u SAD. Do 11. juna letovi će se obavljati dva puta nedeljno, sredom i subotom, dok će od 12. juna avioni Er Srbije između Beograda i Čikaga leteti tri puta nedeljno i to ponedeljkom, sredom i subotom.

Letovi će trajati oko 11 sati i obavljaće se avionima "erbas A330" iz dugolinijske flote Er Srbije.Regionalni direktor Er Srbije za Severnu i Južnu Ameriku Džordž Petković rekao je da nacionalna avio kompanija letom JU 506/507, nakon više od tri decenije, ponovo vraća u Čikago.

foto: Dragana Udovičić

- To je izuzetno važan grad i sigurni smo da će direktni letovi između Beograda i Čikaga biti veoma značajni ne samo za srpsku dijasporu, već i za ceo region šireg Balkana. Uvođenjem letova između ta dva grada, region će se bolje povezati sa Čikagom, a putnici dobiti mogućnost većeg izbora. Očekujemo veliko interesovanje za direktne letove između Beograda i Čikaga. Uz dobre konekcije koje Er Srbija nudi, to može biti zanimljiva destinacija i za one koji planiraju da nastave putovanje do drugih tačaka - rekao je Petković.

Ponovnim pokretanjem letova na toj ruti, Er Srbija će, preko Beograda, omogućiti dobre konekcije između Čikaga i drugih gradova u svojoj mreži, kao što su Atina, Beč, Berlin, Bolonja, Bukurešt, Dubrovnik, Istanbul, Larnaka, Ljubljana, Prag, Pula, Podgorica, Rim, Sarajevo, Skoplje, Sofija, Tivat, Venecija, Zagreb i drugi.

foto: EPA

S druge strane, zahvaljujući saradnji sa kompanijama DžetBlu i Ameriken erlajns, Er Srbija će moći da ponudi bolju povezanost i putnicima koji iz Čikaga i Njujorka nastavljaju putovanja ka drugim tačkama u okviru Severne Amerike.

Čikaški međunarodni aerodrom O''Her (ORD) jedan je od šest najprometnijih svetskih aerodroma, a 2019. godine njegove usluge koristilo je više od 90 miliona putnika, kojima je na raspolaganju bilo 236 destinacija. Iz Er Srbije podsećaju da je Čikago, sa skoro 2,8 miliona stanovnika, najnaseljeniji grad u saveznoj državi Ilinois i treći najveći grad u SAD, posle Njujorka i Los Anđelesa.

Kurir.rs/Telegraf Biznis