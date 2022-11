MONA PLAZA POSTAJE HOTELSKI LANAC

Zahvaljujući inovacijama i kvalitetu, nakon tri godine od otvaranja prvog hotela u Beogradu, Mona Plaza, postala je prepoznatljiv brend, beležeći kontinuiran rast sa ozbiljnim potencijalima za razvoj i dalje širenje. Posećenost hotela duplirana je u ovoj godini u odnosu na prošlu, a od decembra će se brendu Mona Plaza priključiti i hotel na Zlatiboru, najavio je na skupu sa medijima menadžment kompanije.

„Osnovani smo sa idejom da napravimo razliku u našoj industriji. Više od 500 kompanija iz zemlje i sveta i više od 20 svetskih manifestacija izabralo je Mona Plazu Beograd za svog partnera samo u ovoj godini. U svemu što radimo, posvećeni smo visokim standardima usluge i kontinuiranim inovacijama, jer uvodimo vrednosti koje traju“, izjavio je Ivan Vitorović, generalni direktor Mona Hotel Management grupe i dodao „Ponosni smo što smo u ovako kratkom periodu uspeli da napravimo brend koji ima uticaj i koji se od decembra širi, sa velikim planovima i ambicijama u budućnosti. Naša najveća prednost i ključ našeg uspeha su naši ljudi. Verujemo da je svakom od nas potreban osećaj dostojanstva, ponosa i zadovoljstva u onome što radi“.

„Investicije i širenje domaćeg hotelijerskog brenda, ima veliki uticaj na razvoj novih standarda u domaćoj hotelijerskoj industriji, direktno pomaže urbanizmu i razvoju grada, ali indirektno veoma je značajno i za nacionalnu privredu, jer jedan euro direktnog prihoda u turizmu, stvara 56 centi indirektnog prihoda u pratećim delatnostima“, izjavio je prof. dr Georgi Genov, predstavnik poslovnog udruženja hotelsko ugostiteljske privrede Srbije HORES.

„Meni je veoma drago što se kao Beograđanka povezujem sa domaćim brendom, beogradskim hotelom, i porodičnom kompanijom, za koju sam sigurna da će postići i svetski uspeh. Ono što me posebno vezuje za ovaj hotel i brend Mona Plaza jeste taj osećaj pripadnosti, osećaj kao da sam kod kuće. Za sve su to zaduženi zaposleni ovog hotela, divni ljudi koji se trude da svaki moj boravak učine jedinstvenim iskustvom“, izjavila Sara Jo, zaštitno lice Mona Plaza kampanje Truly Unique.

Od decembra 2022, Mona Plaza postaje lanac hotela, priključivanjem hotela na Zlatiboru. Mona Plaza je brend kompanije Mona Hotel Management, koja je nastala kao porodična kompanija iz Srbije. Mona Plaza Zlatibor će preuzeti standarde, novi sistem poslovanja i novi vizuelni identitet. Ovom prilikom, u rebrendiranje hotela uloženo je više od milion evra za prilagođavanje standardima.

Mona Plaza brend kreira trajne vrednosti koristeći savremen dizajn, naše istorijsko nasleđe i duboko usađenu etiku perosnalizovane usluge i gostoprimstva. Hotel Mona Plaza Beograd ima neraskidivu vezu sa starim delom grada, donjim Dorćolom i prvi je hotel u okviru brenda, sagrađen 2019. godine, na mestu prve jugoslovenske fabrike čokolade.

