ZA DVA DANA SKENIRANO MILION FISKALNIH RAČUNA! Siniša Mali: Interesovanje građana je zaista veliko

Građani su za nešto više od dva dana, skenirali čak milion fiskalnih računa, u okviru nagradne igre ''Uzmi račun i pobedi", saopštio je danas ministar finansija Siniša Mali.

Ukupan nagradni fond novog ciklusa igre "Uzmi račun i pobedi" čini 10 stanova vrednih 1,7 miliona evra.

"Za nešto više od dva dana, građani su skenirali čak milion fiskalnih računa, u okviru nagradne igre "Uzmi račun i pobedi". Takođe, danas do 15 časova, imamo 86.700 registrovanih korisnika, što je još jedna potvrda da je interesovanje građana zaista veliko. To me posebno raduje jer se kroz ovu nagradnu igru zajedno borimo protiv sive ekonomije! Drago mi je što su građani pozitivno reagovali na nova pravila nagradne igre, pošto više nema slanja koverata sa fiskalnim računima, već se fiskalni računi sa QR kodom skeniraju mobilnim telefonom. Prvo izvlačenje u okviru nagradne igre biće održano u subotu, 28. januara 2023. godine, kada će biti dodeljena dva stana u Beogradu. Srećno svim učesnicima", napisao je ministar finansija Siniša Mali na svom Instagram profilu.

Podsetimo, Nagradna igra „Uzmi račun i pobedi“ se prvi put organizuje u digitalnom formatu. Umesto slanja koverata, građani skeniraju QR kod putem aplikacije na mobilnom telefonu.

Preko jednog uređaja može da se napravi najviše pet različitih naloga, sa pet imena i brojeva telefona, kako bi mladi (koji moraju biti punoletni) prijavili starije, koji nemaju odgovarajuće mobilne telefone.

Ukoliko, iz nekog razloga, račun ne može da se skenira, moguć je unos potrebnih podataka sa računa, čime je račun unet u aplikaciju i ravnopravno će učestvovati u nagradnoj igri.

Račun se nakon skeniranja ne mora čuvati. U nagradnoj igri mogu učestvovati svi fiskalni računi sa QR kodom izdati u novom sistemu e-fiskalizacije. Ne postoji minimalan iznos računa.

Kada je reč o nagrada biće dodeljeno ukupno deset stanova u Beogradu, a po emisiji koje će se tradicionalno emitovati na RTS-u će se dodeljivati po dva stana.

Prva emisija u okviru nagradne igre biće u subotu 28. januara, a poslednja u subotu, 25. februara 2023. godine.

Kurir.rs