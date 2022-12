NE MORATE DA PLATITE DUG, NEKI RAČUNI ZASTAREVAJU NAKON GODINU DANA: Da vam ne bi naplatili, ovo treba da uradite! Rok je 8 dana

Dugovanja građana za račune za komunalne usluge, struju, kablovsku televiziju, mobilne i fiksne telefone zastarevaju u roku od godinu dana.

Međutim, dug može da bude naplaćen prinudno i nakon tog perioda, a jedini način da korisnik to izbegne je da uloži prigovor na vreme. U Nacionalnoj organizaciji potrošača Srbije (NOPS) ističu da ukoliko ih je neko tužio za zastarelo potraživanje, nikako ne treba da izbegavaju rešenje koje im stigne od izvršitelja.

- Sve usluge koje dospevaju na mesečnom nivou zastarevaju u roku od godinu dana, prema Zakonu o obligacionim odnosima - ističe Marko Dragić, pravni savetnik u NOPS-u. - Dokaz o uplati treba čuvati u tom periodu, odnosno 12 meseci.

Dešava se da građani slučajno ne plate neki račun ili možda nisu dobili opomenu. Ako se desi da ih neko tuži za zastarelo potraživanje i stigne im rešenje od izvršitelja, obavezno treba u roku od osam dana da ulože prigovor i da se pozovu na zastaru. Samo tako mogu da zaustave prinudnu naplatu potraživanja.

- Pogrešno je uverenje građana da dug ne može da bude naplaćen ako je prošlo više od 12 meseci ili da će odbijanjem rešenja koja im stižu od izvršitelja izbeći da plate - objašnjava Dragić. - Institut zastare se ne primenjuje automatski, već isključivo kada se dužnik pozove na njega u roku od osam dana.

Ukoliko to ne učini, kako dodaje, na kraju će njegovi troškovi biti višestruko uvećani i dug će biti prinudno naplaćen. On ukazuje da je Zakonom o zaštiti potrošača zabranjeno da se korisnici uslovljavaju naplatom zastarelih potraživanja da bi im bila ponovo uključena, odnosno pružena usluga. Međutim, u praksi se to, ipak, dešava.

- Mobilni i kablovski operateri imaju pravo da prekinu pružanje usluge potrošačima koji dva meseca nisu platili račun - kaže Dragić.

Pismo preko izvršitelja

Sud po službenoj dužnosti ne vodi računa o rokovima, o tome moraju da brinu potrošači.

- Dužnik svoj prigovor na zastarela potraživanja upućuje preko izvršitelja sudu, koji donosi odluku da se obustavi naplata. Taj podnesak mora da bude sačinjen u skladu sa propisima - navodi Dragić.

