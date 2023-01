ISTA ROBA U DVE ISTE PRODAVNICE IMA RAZLIČITU CENU, A NIJE NA AKCIJI! Kupci besni zbog OVOGA: Evo da li trgovci OVO smeju da rade

Prodavnice istog imena ili lanca marketa na dva različita mesta i različita cena istog artikla! A nije na akciji! Na ovu sve prisutniju nelogičnost žale se mnogi u Srbiji, dok iz Udruženja za zaštitu potrošača kažu da trgovci u svojim radnjama ne smeju da imaju razliku u cenama iste robe ni u jednoj pari!

Kupci imaju naviku da pazare u prodavnicama koje su im bliže kući ili da odu u veliku kupovinu u veći i povoljniji market. Međutim, posebno za vreme velikih praznika, kada su i gužve velike, primetili su da cene ne budu iste. - Živim na Bulevaru kralja Aleksandra, gde na 200 metara od stana imam jedan veći market. Tu često kupujem kada mi nešto hitno zatreba. Međutim, oko 500 metara dalje imam prodavnicu istog naziva, u kojoj sam primetila da se cene pojedinih proizvoda razlikuju.

foto: Thinkstock

U bližem i većem marketu pored Bulevara cene nekih artikala više su u odnosu na ovu dalju prodavnicu, koja je dosta manja, a ništa od toga nije na akciji - priča nam Beograđanka K. A. i dodaje da nisu razlike u ceni ogromne, ali nisu ni zanemarljive.

Između ostalog, jedna Beograđanka nam se požalila i na razliku u cenama mastila:

- Mastilo u jednoj poznatoj radnji bliže centru grada košta 495 dinara, dok sam isto mastilo u istoj radnji na periferiji grada nekoliko dana kasnije našla za 50 dinara jeftinije.

Marko Dragić iz Nacionalne organizacije potrošača Srbije (NOPS) za Kurir kaže da je ovo protivzakonito.

- Kada je reč o istom artiklu određenog proizvođača u istoj prodavnici ili lancu marketa, ne sme biti razlika u cenama robe ni u jednoj pari, a kamoli u nekoliko dinara. Druga stvar je kada se određeni proizvodi nalaze na sniženjima, ali ukoliko nije istaknuta akcijska cena, ne sme biti razlike - ističe Dragić:

foto: Kurir Tv

- Za ovakve stvari možda bi eventualno opravdanje moglo da bude ako prodavnice posluju po franšizama i da, recimo, nije ceo lanac marketa samo jedan trgovac. Ipak, ako ima i toga, opet ne bi smelo biti razlike u cenama ni minimalno kako ne bi došlo do kvarenja ugleda trgovaca ili do nezadovoljstva i primedbe potrošača.

On navodi i da je mogući razlog za razliku u prodajnim cenama artikala kategorija marketa.

Odavno prisutno Različita cena na rafu i na kasi Potrošači se gotovo svakodnevno žale i na razliku u cenama u okviru prodavnice jer se dešava da na rafu bude jedna cena, a potpuno drugačija i obično viša cena na kasi. Prema Zakonu o zaštiti potrošača, ukoliko se ovakva situacija prijavi tržišnoj inspekciji, trgovac bi mogao da plati kaznu od 300.000 do 2.000.000 dinara.

- Na primer, do razlike u cenama može doći u mini, super ili hiper marketima, gde se gledaju i površina i udaljenost prodavnice, ali svakako po zakonu i poslovnoj politici ne treba da dođe do toga. Trgovci na tim velikim maržama dobijaju ekstraprofit na onaj dodatni profit i opet sve to ide na štetu potrošača. Oni jesu slobodno tržište i mogu da diktiraju cenu, ali ne u istom lancu marketa.

Kurir.rs/ A. K.

Bonus video:

//=str_replace(".m3u8",".mp4", $dataUrl) ?> 03:16 Kako da povratitte novac ako vam vodootporna obuća propusti: Stručnjak otkrila cake kako nas trgovci varaju