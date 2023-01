BEOGRAĐANKA UŠLA PREVARENA, GLADNA I LJUTA U NOVU GODINU! Dala 65 evra za doček, a kada je videla hranu na stolu ostala ŠOKIRANA!

Ukoliko ste 2023. godinu želeli da dočekate u nekom od beogradskih restorana, za to zadovoljstvo trebalo je da izdvojite od 40 evra, pa sve do nekoliko stotina, koliko je stajao doček u pojedinim objektima. Međutim, na osnovu iskustva jedne Beograđanke, suma koju izdvojite nije i preduslov da ćete dobiti ono što vam je ponuđeno.

- Blago rečeno smo prevareni. Cene u našem restoranu su se kretale od 55 do 75 evra po osobi. Kako nisu ostali stolovi za 55 evra, nas sedmoro se odlučilo za zonu od 65 evra po osobi. Sve je delovalo manje više u redu do trenutka kada smo videli hranu na stolu. Gledali smo se zbunjeno - započinje priču Beograđanka koja je želela da ostane anonimna.

Kako navodi, odlučili su se za novobeogradski restoran jer je ponuda bila all inclusive, odnosno obuhvatala je "bogatu" večeru i neograničenu količinu pića.

- Na stolu nas je čekalo meze koje se sastojalo od nekoliko vrsta sireva i šunki, zatim jedna malena činija salate i ista takva činija pite. Međutim, u ponudi je pisalo da ćemo dobiti tri vrste salata i isto toliko vrsta pita, a i taj sam tanjir suhomesnatog je više bio za tri osobe nego za nas sedam. Štaviše nema veze što nije ispoštovano sve sa menija, bili smo revoltirani time što su smatrali da je ta količina dovoljna za sedam osoba - dalje objašnjava.

foto: Promo

- No, odlučili smo da se ne nerviramo i nadali smo se da će glavno jelo biti ispoštovano. Međutim, ponovila se ista priča. Dobili smo jedan oval roštiljskog mesa i malu činijicu salate. Prema onome što je pisalo u ponudi, trebalo je da dobijemo više vrsta glavnog jela, koje je čak uključivalo i ribu. Od početka sam mislila da je to potpuno neophodno i da je dovoljno da nam se ponudi jedno jelo, ali obilno, a na kraju se ispostavilo da ne da nije bilo sve što su napisali da će biti, nego i to što je bilo nije bilo u dovoljnim količinama - priča devojka.

Na pitanje konobara da li će nakon roštilja dobiti i ostalo sa menija, rečeno im je da se hrana prirpema u kuhinji i da stiže. Međutim, prema rečima devojke, to se nije obistinilo.

- Shvatila sam da smo prevareni jer su konobari počeli da donose kolače, čekali smo jedno pola sata do 45 minuta i kada smo shvatili da mi nećemo dobiti dezert, upitali smo konobara šta se dešava. Rekao nam je da će otići da proveri u kuhinji, a onda se vratio sa informacijom da su kolači prosleđeni u drugu salu i da možemo da odemo da se poslužimo tamo. Iako shvatam da je trebalo da postupim drugačije i da odmah tražim menadžera, odlučila sam da odem do sale i uzmem sama ono što sam platila. Međutim, u tom drugom objektu konobari su nam saopštili da oni uopšte nisu delili kolače.

- Na moje pitanje kome mogu da se žalim, rečeno mi je da "nemaju pojma". Od svog novca sam se oprostila, jer ovde čak nije ni reč o novcu, koliko o tome da nas je neko prevario i još nam se smeje u lice - priča devojka.

foto: Promo

- Razumem da greške mogu da se dese i da i najbolja organizacija zakaže, ali smatram da treba da je i priznaš i pokušaš da ispraviš, a ne da prebacuješ krivicu sa jednog čoveka na drugog, kao u našem slučaju.

Kada se situacija smirila, odlučila je da pozove organizaciju preko koje je rezervisala restoran, koja se ogradila od nemile situacije.

- Kao što sam i mislila, rečeno mi je da oni nisu odgovorni i da mogu da kontaktiraju osobu kojoj su prosleđivali naše podatke. Pomalo drsko me je obavestila da mi novac sigurno neće biti vraćen, što je bila kap koja je prelila čašu. Revoltirana sam činjenicom da svi misle da je nama samo do novca. Nije mi čak ni do hrane. Radi se o principu i ljuti smo zbog činjenice da nas je neko nasamario i stavio u džep naših 455 evra, te da misli da će to proći tek tako i da će moći i sledeći put nekoga da nasamari. Zato sam odlučila da vam se obratim - pojašnjava devojka.

- Uspela sam da dođem i do menadžera koji je istakao da je svestan situacije. Kako je pojasnio, objekat su iznajmili za doček Nove godine i razočarani su što je njihov restoran predstavljen u ovako ružnom kontekstu. Na pitanje kako planiraju to da reše, spomenuo je da će organizatorima predložiti da vrate novac ljudima - zaključuje Beograđanka.

S obzirom da se bliži i proslava Srpske Nove godine, koja pada 13. januara, ova priča služi kao upozorenje da proverite na više mesta lokal u kom želite da provedete svoje veče, kako se ne biste našli u ovoj situaciji, jer ne postoji nijedan način da se pravno zaštitite ako do iste dođe.

Kurir.rs/Telegraf