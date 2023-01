EVO KO ĆE IMATI NAJMANJU PENZIJU! Ova zanimanja su na listi, a ovako možete izračunati svoja primanja! KLJUČNA 2 FAKTORA

Za penzionisanje je potrebno 40 godina radnog staža, ali svi su negde tokom rada svesni na koliku penziju mogu računati s obzirom na to koje poslove obavljaju i gde im je zarada u odnosu na ostale radnike tokom celog radnog staža.

Računica je jasna, što više godina staža i što veća plata, to i veća penzija. Formula za računanje penzije pritom postoji, vrlo je precizna, ali je činjenica da visina penzije zavisi od dva pomenuta faktora.

Prema računici Fiskalnog saveta, svi koji su 40 godina radili za minimalac (koji se od 1. januara popeo na nešto više od 40.000 dinara) danas mogu da računaju na penziju od 23.596 dinara. To praktično znači da oni sa najmanjim zaradama tokom radnog staža mogu da računaju i na najmanje penzije. A, lista je podugačka i na njoj su mnogi trgovci, ugostitelji, radnici na proizvodnim linijama, radnici u obezbeđenju, pomoćni radnici u mnogim industrijama, radnici po firmama na održavanju, mnogi administrativni radnici...

foto: Shutterstock

Ovde treba reći da nije i pravilo da ove profesije zarađuju najmanje, ali da je činjenica i da je njih sigurno najviše na spisku.

Računica Fiskalnog saveta pokazuje i da oni koji su 40 godina zarađivali više od minimalne zarade i platu od oko 50.000 dinara mesečno treba da računaju na penziju od 29.495 dinara. One koji su zarađivali 70.000 dinara sledovala bi penzija od 41.290 dinara, dok za zaradu od 90.000 dinara može da se očekuje penzija od oko 53.000 (53.090 dinara). Na ovoj listi je najviše administracije u javnom sektoru, ali i privatnom, kao i mnogi zaposleni u prosveti, zdravstvu...

S druge strane, najveće plate imaće oni koji tokom radnog staža zarađuju 200.000 dinara mesečno, koliki je i limit za obračun penzija. Danas je najveća penzija u Srbiji 190.000 dinara, a prosečna će sa januarskim povećanjem iznositi 37.000. Najniža penzija u Srbiji je oko 24.000 dinara.

Ako pogledamo poslednji ažurirani izveštaj Zavoda za statistiku, najmanje plate u Srbiji imaju zaposleni u tekstilnoj industriji (oko 46.000 dinara), u preradi drveta (44.257 dinara), putničkim agencijama (48.237 dinar) i oni koji rade na poslovima popravki računara i predmeta (46.533 dinara). Svi oni će imati penziju, pod uslovom da su za date plate radili pun radni vek.

foto: Profimedia

Sa druge strane, najplaćenija zanimanja: softverski inženjeri (sa prosečnom platom od oko 250.000 dinara), zaposleni u vazdušnom saobraćaju (190.523 dinara), u eksploataciji sirove nafte i prirodnog gasa (169.455) dinara, u proizvodnji koksa i derivata nafte (147.372 dinara), a u farmaceutskoj industriji 129.963 dinara. Ova najplaćenija zanimanja mogu da očekuju penzije od 88.000 dinara zanimanja, pa nagore.

Formula

Formula za izračunavanje nije nimalo jednostavna ali je suština u tome da što je veća plata tokom radnog staža, to je veća i penzija. Visina penzije, praktično, je jednaka proizvodu ličnog i opšteg boda. Da bismo došli do ličnog boda, moramo da izračunamo lični koeficijent. Do njega dolazimo kada svaku našu godišnju zaradu podelimo sa prosečnim republičkim zaradama u odgovarajućim godinama, a onda zbir dobijenih iznosa podelimo sa godinama staža.

Od 1. 1. 1970. do 2002. godine zarada se uzima u neto iznosu, a od 2003. u bruto iznosu. Kad znamo koliki nam je koeficijent, njega množimo sa godinama staža i dobijamo lični bod. Na kraju dobijeni iznos pomnožimo sa opštim bodom koji je recimo u januaru 2022. iznosio 909,45 dinara.

(Kurir.rs/Blic biznis)