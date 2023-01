OD CENE ČAJA U BEOGRADU BOLI GLAVA! Jedna stvar na računu posebno privlači pažnju

Jedan od najpopularnijih napitaka na svetu, posle kafe, sokova i raznih čajeva, jeste specifičan mača (matcha) čaj, koji se vekovima konzumira u Aziji, posebno u Japanu.

Mača je, zapravo, fino samleven zeleni čaj (camelia sinesis), koji se tradicionalno priprema na japanskim ceremonijama čaja, a kvalitetniji je i zdraviji od klasičnog zelenog čaja.

Zato mu je i cena dosta veća. Ipak, na tržištu postoji mnogo varijanti mača čaja, a kažu da se njegov kvalitet najbolje ocenjuje po boji (treba da bude jarko zelena), kao i po teksturi, ukusu.

Drugim rečima, nisu svi mača čajevi na tržištu istog kvaliteta, te tako možete naći cene koje idu od 500 dinara za 20 grama, pa do nekoliko hiljada dinara.

Inače, kako je ispijanje mača čaja ritual - obavezno se uz njega koristi i specijalna metlica od bambusa, za mešanje, čija je cena oko 2.000 dinara.

foto: Shutterstock

Sve u svemu, mača čaj je postao trend širom sveta, naročito poslednjih godina.

Nije tajna da je mača čaj skuplja varijanta i kada ga poručite u kafiću, mada cena i nije značajno viša u odnosu na druge obične čajeve u prestonici ili na planinama poput Zlatibora i Kopaonika.

Tako na primer, šolja mača čaja u jednom kafiću u Beogradu košta 285 dinara, bademovo mleko 70 dinara i šot limuna još pet dinara - što je ukupno 360 dinara za šolju čaja!

Dakle, ako tražite specijalno biljno mleko - računajte na dodatnih 60 do 80 dinara, barem su to cene u Beogradu, zavisno od same kafeterije/restorana i lokacije.

Recimo, u tržnom centru, u poznatom restoranu, dodatak sojinog mleka je čak 80 dinara.

Ipak, ono što na računu više "bode oči", jeste naplata tzv. šota limuna, što vam niko ne napomene niti ste ga tražili.

Dakle, čaj dobijete kao na fotografiji, bez čašice sa malo limuna sa strane - on je već ubačen, verovatno kako bi ukus samog napitka bio bolji.

Svakako, iako je 5 dinara objektivno sitniš na koji niko ne obraća pažnju, kako nam je rečeno - ovde je stvar "principa".

(Kurir.rs/Telegraf biznis)