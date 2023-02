KAKO JE GASTARBAJTERIMA SADA U NEMAČKOJ? Evo koliko su se cene promenile za godinu dana, a struja, gas i kirija su POSEBNA PRIČA!

Srbi koji žive u Nemačkoj žale se na konstantan rast cena zbog rastuće inflacije u celoj Evropi. Svakodnevna poskupljenja naterala su mnoge ljude da se odreknu kupovine proizvoda na koje su navikli, ili da pronađu jeftinije alternative, kako bi kućni budžet nekako izdržao do kraja meseca.

S obzirom na stepen inflacije, sve više se pazi na svaku kap benzina koja se sipa u rezervoar, a običan odlazak u nabavku sve češće predstavlja noćnu moru, jer je potrošačka korpa za više novca sve praznija.

Naši ljudi koji borave u Nemačkoj već duži niz godina kažu da ovakav rast cena ne pamte. Kažu, svega ima, rafovi su puni, ali je sve mnogo skuplje. Osnovne životne namirnice, komunalije, kirija i najviše su poskupele od početka rata u Ukrajini. Kada se uporedi sa periodom od pre godinu dana mogućnost uštede je znatno manja, a mnogo više novca ide na osnovne životne namirnice.

Zbog inflacije i sve teže finansijske situacije koja je pogodila stanovnike Nemačke, nemačka savezna Vlada je obećala treći paket finansijskih olakšica - pregovara se o pomoći od 3.000 evra po radniku.

foto: Shutterstock, Ilustracija

- Cene struje, vode i grejana veću su za otprilike 40 do 50 odsto u odnosu na pre početak rata, a troškovi hrane i stanarina duplo su porasli. Kada je reč o štednji, ne mogu zasigurno da tvrdim, sve zavisi od posla, koliko je ko plaćen, ali kada govorim konkretno o svom slučaju, to je dosta manje kada uporedim sa periodom od pre godinu dana, kaže Milan iz Minhena.

Upoređujući sadašnje cene sa onima od pre godinu dana i onima od pre par meseci stiglo se do ovog epiloga:

Namirnice

Meso, ulje, šećer, brašno kako kaže najviše su poskupeli. Cene svih ovih namirnica poskupele su skoro duplo. Kada uporedimo sa prošlom godinu, velika je razlika. Brašno je bilo 39 centi, a sada 79. Šećer koji je ranije koštao 69 centi po kilogramu, sada je 1.29 evra. Meso sada košta duplo više nego prošle godine.

foto: Richard B. Levine / ddp USA / Profimedia

Cene pre godinu dana:

1kg brašno - 0,39 evra (45.75 dinara)

1kg šećer - 0, 59 evra (69.21 dinara)

Dugotrajno mleko - 0,69 evra (80.7 dinara)

Ulje - 0,99 evra (116.13 dinara)

Cene u oktobru:

1kg brašno - 0,79 evra (104.40 dinara)

1kg šećera - 1.29 evra (151.33 dinara)

Dugotrajno mleko - 0.99 evra (116.13 dinara)

Ulje - 2.39 evra (280.37 dinara)

Vekna hleba - 1.69 (197.73 dinara)

Cene sada:

1kg brašna - 0,79 evra (104.43 dinara)

1kg šećera - 1.29 evra (151.33 dinara)

Dugotrajno mleko - 1,05 evra (122.85 dinara)

Ulje - 2.69 evra (317.73 dinara)

Hleb - 1.69 evra (197.73)

Gorivo - 1.72 do 1.90 (201 do 222. dinara)

Cene goriva u prethodnoj godini imale su velike oscilacije. Pre početka rata u Ukrajini cene su se kretale od 1,30 do 1,40 evra. Nakon čega su dostigle svoj vrhunac i izašle na 2,30 evra, dok su sada nešto niže i kreću se od 1.72 do 1.90 evra, navodi Milan.

Kirije

Pored hrane i osnovnih životnih namirnica, poskupele su i kirije.

- Kirije su poskupele za oko 15 do 20 odsto. Naročito su cene skočile za one koji sada hoće da iznajme stan. A poskupljenje za one koji već žive u stanu kreće se od 5 do 10 odsto, kaže naš sagovornik.

foto: Shutterstock

- Razlika ipak postoji za one koji su novi, i koji se tek sada odlučuju da iznajme stan, za njih cena neretko bude viša i do 50 odsto od uobičajene. Na primer, stan od 40 kvadrata koji je koštao oko 450 evra, sada ide i do 700.

Računi

- Kada sam uporedio cene struje koju plaćamo danas sa istim periodom prošle godine, shvatio sam da je razlika drastična. Cena struje prošle godine iznosila je 0,32 centa po kilovat satu, a sada, godinu dana kasnije, plaćamo višu cenu od 0,55 centi po kilovat satu,kaže naš sagovornik

foto: Shutterstock

Gas beleži nešto slabiji rast, ali s obzirom na sva poskupljenja ostalih energenata, kao i osnovnih životnih namirnica nijedno poskupljenje nije zanemarljivo.

- Kada je reč o gasu, skok cena je nešto blaži. Takođe smo upoređivali sa istim datum prošle godine. Cena gasa danas je 24 centa, što znači kada uporedimo sa istim periodom prošle godine, cena je veća za 6,9 centi po kilovat satu, zaključuje on.

Kurir.rs/Blic