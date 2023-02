NOVOGRADNJA PAPRENO POSKUPELA! Stručnjaci: "Sad se najviše isplati da uradite ovu stvar!" Otkrili i da li će kvadrat POJEFTINITI

Cene kvadrata u novogradnji u Srbiji verovatno neće pasti ni tokom 2023. godine jer imamo više kupaca nego novih stanova u ponudi, a cene su na nekim lokacijama već porasle u odnosu na pre nekoliko meseci, kaže za Kurir Katarina Kuzmanović, head of real estate oglasnika Sasomange.rs

Navodi i da je prosečna cena kvadrata u novogradnji u Beogradu u poslednjem kvartalu 2022. porasla za oko 29 odsto u odnosu na prosečnu cenu godinu dana ranije.

- Porast preko 20 odsto zabeležen je i u Nišu i Kragujevcu, dok je u Novom Sadu oko 17 odsto. Na osnovu ovih informacija, ali i informacija sa terena o potražnji, možemo definitivno zaključiti da je 2022. godinu obeležila kupoprodaja novogradnje.

foto: Privatna arhiva

S obzirom na to da je udeo kreditnih kupaca u kupovini novogradnje znatno manji od udela u starogradnji, povećanje kamatnih stopa na stambene kredite neće mnogo uticati na potražnju u ovom segmentu, pa verujem da će se ovakav trend preliti sigurno i na prvu polovinu 2023. godine - rekla je Kuzmanovićeva i dodala:

- Eventualno može doći do usporavanja rasta, ali to zavisi najviše od spoljnih ekonomskih faktora i krize u svetu. Ako i do toga dođe, naše tržište je prilično otporno i kod nas može doći sa zakašnjenjem i u blažem obliku. Zasad ne očekujem neke bitnije promene na tržištu novogradnje u narednom periodu.

foto: Kurir televizija

Kuzmanovićeva se osvrnula i na podatak da je u prestonici u poslednjem tromesečju minule godine najveći rast cena novogradnje zabeležen na opštinama Savski venac i Čukarica - od 31 do čak 36 odsto.

- Najmanje povećanje cena u novogradnji je bilo na opštini Novi Beograd, ali tu su cene veoma visoke već duže vreme. Zemun i Zvezdara su imali takođe visok rast od oko 25 odsto, a Zvezdara je posebno aktivna kada je novogradnja u pitanju i mnogo se zida na ovoj opštini.

Novi Sad već godinama ima ekspanziju novogradnje i, od svih gradova ovde, najviše očekujem da će se ovaj trend nastaviti, jer je Novi Sad zaista atraktivan za ulaganje i život. Posle Beograda i Novog Sada, Niš i Kragujevac su tek "u usponu" i ovde cene rastu znatno. Uz njih možemo dodati Suboticu, gde je cena u novogradnji gotovo došla do 2.000 evra po kvadratu.

Dodaje i da je u Srbiji ranije vladalo mišljenje da je starogradnja kvalitetnija gradnja, da su to bolje zgrade i da novogradnja "nije dovoljno kvalitetna".

- Osim nekoliko pojedinačnih slučajeva koji su donekle opravdali tu tvrdnju, mogu da kažem da je ovo mišljenje poprilično neosnovano, a da u poslednjih nekoliko godina novogradnja i te kako opravdava svoju cenu i nudi kvalitet, sadržaj i novi stil života koji nikada neće biti moguć ukoliko kupite stan u starogradnji.

Današnji koncept novogradnje najpre nudi moderan koncept i raspored stanova i zadovoljava sve zahteve jedne moderne porodice - visoki plafoni, otvoren raspored, klimatizacija svih prostorija, "pametne" sisteme upravljanja stanom, pa sve do obezbeđenja 24/7, garažna mesta u sklopu zgrade, zatvoreni sistem ulaza u kondominijumima, lokale, škole, vrtiće u sklopu kompleksa, pa sve do bazena, teretane i spa-centara u okviru onih najluksuznijih nekretnina - navodi Kuzmanovićeva i dodaje:

- Gradnja je kvalitetna i zadovoljava energetske zahteve, unutrašnja oprema na visokom nivou i kupac za svoj novac dobija zaista dosta. Kada uporedite cenu starog stana, koji često može biti u zgradama koje su stare po 50, 60 godina, gde je sve staro, od ulaza, podruma, instalacija i potrebno je solidno ulaganje u samu nekretninu, i kada sve stavite na papir, dolazite do zaključka da ta razlika u ceni i nije toliko velika i da je zaista opravdana, jer stara nekretnina nikada neće moći da bude kao stan u novogradnji.

foto: Shutterstock

Prema njenim rečima, trenutno najskuplja nekretnina je na lokaciji Beograd na vodi, u Kuli, i prodaje se po ceni od 10.800 evra po kvadratu.

- Na ovoj lokaciji u ostalim zgradama se nalaze i druge najskuplje nekretnine, sa cenom od preko 7.000 evra po kvadratu. To su sve nekretnine koje koštaju preko milion evra. Na još nekoliko lokacija u gradu trenutno imamo u ponudi nekretnine sa cenom od 7.600 evra po kvadratu, a one se nalaze na Dedinju. Blizu ove cene možemo naći i novogradnju kod Hrama Svetog Save.

Na Novom Beogradu po ovoj ceni se prodaju stanovi u kuli West 65. Ove nabrojane lokacije, uz još Kosančićev venac, ujedno su i najskuplje lokacije u Beogradu. Najjeftiniji kvadrat se trenutno može kupiti u Borči, Vinči i Kaluđerici, po ceni od 1.000 do 1.100 evra po kvadratu, jeftinija od toga su samo prigradska naselja - Sopot, Mladenovac...

Ko su kupci stanova u Srbiji? Stranci ulažu u luksuzne nekretnine Kuzmanovićeva kaže i da se nekretnine kupuju i za život, ali i kao investicija, a da su kupci naši građani. foto: Shutterstock - Kupci su često i naši ljudi koji žive u inostranstvu i žele svoju ušteđevinu da ulože u nekretninu u Srbiji, kao i ljudi iz zemalja u okruženju - najviše iz BiH i Crne Gore. Ima i stranaca, ali oni mahom kupuju i ulažu u luksuzne novogradnje u centru Beograda ili na Novom Beogradu, kao i u Novom Sadu. Kupuje se na svim lokacijama, ali su najatraktivnije novogradnje na Novom Beogradu, na opštini Savski venac, odnosno u Beogradu na vodi, na Vračaru i u centru Beograda. U Novom Sadu su tražene sve lokacije, dok se, uz Beograd i Novi Sad, novogradnje najviše kupuje na Zlatiboru i Kopaoniku, koji je s cenama kvadrata došao na drugo mesto.

Naša sagovornica kaže i da, ako gledamo broj kupoprodaja, udeo prodaje starih stanova je veći, ali da takvih nekretnina ima značajno više na tržištu.

- Ako gledamo kroz potražnju i odnos potražnje i ponude, onda verujem da je novogradnja traženija. U nekim situacijama imate i više od 10 kupaca na jedan stan u novogradnji. Kod pojedinih investitora, naročito kada se organizuju prodajni dani, nije retka situacija da se najveći broj stanova koji su tog dana u ponudi prodaju za jedno prepodne, po principu "ko pre devojci".

Cene kvadrata U Beogradu preko 10.000 evra - Najskuplji grad je svakako Beograd, s najvećom cenom od preko 10.000 evra po kvadratu, na drugom mestu je Kopaonik s najvećom cenom od oko 8.000 evra po kvadratu. Najjeftiniji su manji gradovi po Srbiji, ima ih dosta, ali kada pogledamo kretanja cena po tim mestima, ona su u znatnom porastu, samo su u odnosu na glavne gradove značajno manje. Te niže cene su na jugu Srbije - Pirot, Vranje, Leskovac, zatim u Valjevu, Šapcu, Rumi - ističe Katarina Kuzmanović.

Ipak navodi da se u ovom trenutku kupuju svi tipovi nekretnina na tržištu, kuće, zemljišta, poslovni prostor, garaže...

foto: Shutterstock

- Tržište je veoma aktivno gotovo u svim delovima Srbije, a isplativo je sve ono što u ovom trenutku nađete ispod cene jer možete brzo i lako prodati po većoj ceni. Ukoliko ipak želite da investirate na duže staze, a imate manji budžet, garažna mesta su trenutno u fokusu, naročito na centralnim beogradskim lokacijama - Stari grad, Vračar, Novi Beograd.

Sasomange oglasnik Stan prodaju za 48 sati Kuzmanovićeva kaže da je Sasomange između ostalog i portal za nekretnine i da sa preko 70.000 oglasa nudi najveću ponudu nekretnina na tržištu, uz pretragu prilagođenu svim zahtevima kupca. - U sekciji Novogradnja, na jednom mestu se može pronaći najbolja i najveća ponuda novogradnje na tržištu, kako za Beograd, tako i za Novi Sad, Niš, Zlatibor... Za sve one koji žele da prodaju ili izdaju svoju nekretninu, oni mogu izabrati neku od agencija koja se oglašava na portalu Sasomange ili mogu samostalno, potpuno besplatno i sve dok ne prodaju svoju nekretninu postaviti oglas. Najbrže izdata nekretnina na portalu, kako su nam preneli naši oglašivači, izdata je za samo pola sata, dok je najbrže prodat stan bio u roku od 48 sati!

Trenutno je isplativost garaža takva da kroz rentu na ovim lokacijama investiciju vraćate za najviše 15 godina, a kod garaža svakako nemate nekih troškova prilikom održavanja. Pored garažnih mesta, trenutno je dobra isplativost kroz najam apartmana u turističkim centrima - Kopaonik, Zlatibor, Divčibare, Vrnjačka Banja. U 2023. godini biće dobra investicija i u apartmane na jezerima.

Kurir.rs/ A. K.

Bonus video:

02:16 BEOGRAĐANI VIŠE NE KUPUJU STANOVE! NOVI TREND ZAVLADAO Stručnjak za nekretnine objasnila: ODLUČUJU SE ZA OVO PRE NEGO ZA STAN